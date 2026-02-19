स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम पर विवाद, तारिक रहमान का स्पाइसजेट को झटका; टॉप-5 न्यूज

स्वामी विवेकानंद के गुरु राम कृष्ण परमहंस की जयंती पर पीएम मोदी द्वारा किए गए पोस्ट पर विवाद शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने पीएम पर बंगाली हस्तियों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में उन्हें स्वामी नहीं बल्कि ठाकुर कहकर संबोधित किया जाता है।

स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें याद किया। रामकृष्ण परमहंस को बंगाली संस्कृति में ठाकुर कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसे में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बंगाली संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ सरकार में आने के बाद अब तारिक रहमान सरकार ऐक्शन में आ गई है। बांग्लादेश सरकार ने स्पाइसजेट के ऊपर बांग्लादेशी एयरस्पेस का उपयोग करने से रोक लगा दी है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ… स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम पर विवाद, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी राम कृष्ण परमहंस की जयंती के अवसर पर नया विवाद खड़ा हो गया है। उनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्हें 'स्वामी' कहकर संबोधित करते हुए याद किया। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उनके ऊपर निशाना साधा गया। टीएमसी ने पीएम मोदी के ऊपर बंगाली हस्तियों के प्रति सांस्कृतिक असंवेदनशीलता दिखाने का आरोप लगाया। टीएमसी की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री को रामकृष्ण परमहंस को स्वामी नहीं बल्कि 'ठाकुर' कहकर संबोधित करना चाहिए था। दरअसल, बंगाली में लोग उन्हें ठाकुर कहकर संबोधित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पढ़ें पूरी खबर…

बांग्लादेश ने स्पाइसजेट को अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल करने से रोका, क्या है वजह? बांग्लादेश ने स्पाइसजेट को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया है क्योंकि बजट एयरलाइन ने अभी तक बकाया भुगतान नहीं किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। बांग्लादेशी हवाई क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण, एयरलाइन कोलकाता से गुवाहाटी सहित कुछ उड़ानों के लिए लंबे मार्ग अपना रही है। पढ़ें पूरी खबर…

एपस्टीन फाइल्स मामले में कार्रवाई, किंग चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रयू गिरफ्तार एपस्टीन मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के छोटे भाई पूर्व प्रिंस एंड्रयू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को ब्रिटेन की थेम्स वैली पुलिस ने पूर्वी इंग्लैंड के सैंड्रिंघम एस्टेट में वुड फार्म से एंड्रयू को गिरफ्तार किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, छह बिना नंबर वाली पुलिस कारें और लगभग आठ सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी दिन में पहले पूर्वी इंग्लैंड के सैंड्रिंघम एस्टेट स्थित वुड फार्म पर पहुंचे और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया। पढ़ें पूरी खबर…

PM मोदी भी नहीं करवा पाए AI के इन महारथियों के बीच सुलह, साथ हाथ उठाने से इनकार नई दिल्ली में आयोजित की जा रही एआई समिट की चर्चा दुनियाभर में हो रही है। एआई के क्षेत्र के तमाम दिग्गज इस समय भारत में मौजूद है। पीएम मोदी समेत इन नेताओं और एआई दिग्गजों में भारत मंडपम के मंच पर एक साथ खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई, लेकिन इसी फोटो को खिंचवाते समय कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल, सत्र के अंत में पीएम मोदी ने पारंपरिक फोटो सेशन के लिए सभी दिग्गजों को एक साथ मंच पर बुलाया। पढ़ें पूरी खबर…