‘कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे अमित शाह, कह रहे उल्टा लटका देंगे’, भड़कीं ममता बनर्जी
अमित शाह की इस टिप्पणी का जिक्र करते हुए कि चार मई (मतगणना का दिन) के बाद तृणमूल कांग्रेस के उत्पीड़कों को सार्वजनिक रूप से उल्टा लटकाया जाएगा, ममता ने सवाल उठाया कि क्या कोई केंद्रीय मंत्री इस तरह की धमकी दे सकता है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। उन्होंने शाह की दी गई चेतावनी पर कहा है कि वह कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे कि लोगों को उल्टा लटका देंगे। इस तरह भाजपा पश्चिम बंगाल को कभी नहीं जीत सकती है।
राज्य में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण में 152 सीटों पर हुई वोटिंग में 92 फीसदी से ज्यादा वोट पड़े। अगला चरण 29 अप्रैल को होगा, जबकि चुनावी नतीजे चार मई को घोषित होंगे। हावड़ा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "गृह मंत्री अमित शाह किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद आप लोगों को उल्टा लटका देंगे। इस रवैये के साथ आप बंगाल को कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं।"
एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, "मैं दीदी के गुंडों को चेतावनी दे रहा हूं कि 29 तारीख को अपने घरों से बाहर न निकलें। अगर 29 तारीख को आरामबाग के लोगों को परेशान किया गया, तो 5 तारीख के बाद हम उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे।"
अमित शाह की इस टिप्पणी का जिक्र करते हुए कि चार मई (मतगणना का दिन) के बाद तृणमूल कांग्रेस के उत्पीड़कों को सार्वजनिक रूप से उल्टा लटकाया जाएगा, ममता ने सवाल उठाया कि क्या कोई केंद्रीय मंत्री इस तरह की धमकी दे सकता है। उन्होंने कहा, "क्या मैं पूरे शिष्टाचार और सम्मान के साथ यह पूछ सकती हूं कि कोई केंद्रीय मंत्री इस तरह की धमकी दे सकता है?"
मुख्यमंत्री ने बंगाल विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी को निर्णायक बहुमत मिलने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा, "पहले चरण के मतदान से स्पष्ट हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। भाजपा नेताओं की खुशी पल भर की है।" ममता ने शाह के कोलकाता को कथित तौर पर झुग्गी-झोपड़ियों का शहर बताने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कोलकाता देश के अग्रणी औद्योगिक शहरों में से एक है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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