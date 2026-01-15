पुलिस के साथ आईं ममता बनर्जी और सबूत उठाकर ले गईं; ED ने SC में लगाए कई गंभीर आरोप

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

आरोप है कि जब ईडी की टीम कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े सबूतों की तलाश में आई-पैक के दफ्तर पहुंची, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस के शीर्ष अधिकारी वहां जबरन घुस आए।

Jan 15, 2026 12:28 pm ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
प्रवर्तन निदेशालय (ED) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रही खींचतान अब देश की शीर्ष अदालत पहुंच गई है। ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि 8 जनवरी को कोलकाता में आई-पैक (I-PAC) मुख्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर की गई छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया। एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर तीखे सवाल उठाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बंगाल की स्थिति को चौंकाने वाला पैटर्न करार दिया। उन्होंने अदालत के समक्ष कई दावे किए।

आरोप है कि जब ईडी की टीम कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े सबूतों की तलाश में आई-पैक के दफ्तर पहुंची, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस के शीर्ष अधिकारी वहां जबरन घुस आए। ईडी का दावा है कि छापेमारी की प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों को डराया गया और कोयला घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण सबूतों को कब्जे में ले लिया गया या उनके साथ छेड़छाड़ की गई। सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि यदि राज्य का नेतृत्व खुद जांच एजेंसियों के काम में बाधा डालेगा, तो निष्पक्ष जांच असंभव हो जाएगी।

खास बात यह है कि ईडी ने एक नई याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल पुलिस के टॉप अधिकारियों, जिसमें DGP राजीव कुमार भी शामिल हैं, को सस्पेंड करने की मांग की है। ED का आरोप है कि इन अधिकारियों ने ममता बनर्जी को I-PAC ऑफिस में रेड में रुकावट डालने और सबूत हटाने में मदद की है।

क्या है मामला?

यह पूरा मामला पश्चिम बंगाल में हुए बहुचर्चित कोयला तस्करी घोटाले से जुड़ा है। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या घोटाले की रकम का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों या प्रभावशाली हस्तियों से जुड़ी संस्थाओं में किया गया था। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की राजनीतिक सलाहकार एजेंसी आई-पैक के निदेशक प्रतीक जैन इस मामले में जांच के दायरे में हैं। 8 जनवरी की छापेमारी इसी जांच का हिस्सा थी।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार के आचरण और केंद्रीय एजेंसी के अधिकारों के बीच संतुलन पर विचार कर रहा है। ईडी ने मांग की है कि जांच को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के लिए विशेष सुरक्षा और आदेश दिए जाएं।

