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ममता बनर्जी का दिया कपड़ा तक नहीं चाहिए, सारे गिफ्ट लौटा रहे यह नेता; क्यों हैं नाराज

Nisarg Dixit भाषा, कोलकाता
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रविवार को लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार समेत 20 सांसदों के बागी गुट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को समर्थन पत्र सौंपा है। अटकलें हैं कि आन वाले दिनों में टीएमसी के और भी सांसद और विधायक पार्टी से अलग रुख अपना सकते हैं।

ममता बनर्जी का दिया कपड़ा तक नहीं चाहिए, सारे गिफ्ट लौटा रहे यह नेता; क्यों हैं नाराज

तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे डॉ वैद्यनाथ घोष ने रविवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उन्हें और उनकी पत्नी को दिए गए तोहफे लौटा देंगे। उन्होंने इसके लिए 'हाल की घटनाओं' और 'अपनी अंतरात्मा' का हवाला दिया। घोष ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी और तृणमूल के कई ऐसे सांसदों को कानूनी नोटिस भेजा जाएगा, जिन्होंने कथित तौर पर उनके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। ये ऐसे सांसद हैं जो तृणमूल के बागी गुट का हिस्सा नहीं हैं।

कर दिया गिफ्ट लौटाने का ऐलान

वैद्यनाथ घोष का यह बयान तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व और उनकी मां के नेतृत्व वाले पार्टी सांसदों के बागी गुट के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव के बीच आया है। उन्होंने पोस्ट किया, 'मैं ममता बनर्जी की ओर से मेरी पत्नी को हमारी शादी में मिली सोने की चेन और मुझे दुर्गा पूजा के दौरान तोहफे में मिले कुर्ता-पायजामा लौटा रहा हूं। मैं इस तोहफे के लिए आभारी रहा, लेकिन हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए इन तोहफों को लौटाना ही सही है।'

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सांसद ने कर दी तारीफ

सोशल मीडिया पर अपने बेटे की पोस्ट साझा करते हुए, बारासात की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने उनके फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा, 'मुझे तुम पर और तुम्हारी पत्नी पर गर्व है।'

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नोटिस भेजने की तैयारी

घोष ने यह भी कहा कि उनके एवं उनके परिवार के बारे में कथित तौर पर की गई टिप्पणियां करने को लेकर उनके वकील बनर्जी और तृणमूल के अन्य सांसदों को कानूनी नोटिस भेजेंगे। उन्होंने कहा, 'हम सोमवार या मंगलवार को ममता बनर्जी, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, सौगत रॉय और सोनाली गुहा को कानूनी नोटिस भेजेंगे। हम चाहते हैं कि तृणमूल प्रमुख और अन्य लोग अपनी टिप्पणियां वापस लें।'

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किस बात से हैं नाराज

घोष के अनुसार, ममता बनर्जी ने लगभग एक महीने पहले प्रेसवार्ता में तृणमूल की एक सांसद का जिक्र किया था, जो कथित तौर पर अपने बेटे के लिए चुनाव का टिकट न मिलने के बाद पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर उनकी मां या उनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा उनके परिवार की ही तरफ था।

खबरें हैं कि लोकसभा में बागी हुए TMC सांसदों की अगुवाई काकोली घोष ही कर रहीं हैं। रविवार को इस गुट ने लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपा है, जिसमें NDA को समर्थन देने की बात कही गई है।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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