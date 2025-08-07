Mallikarjun Kharge taunts PM Modi on Donald Trump tariff says even Congress cannot be held responsible for this इस पर कांग्रेस को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ट्रंप टैरिफ को लेकर खरगे का PM मोदी पर तंज, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMallikarjun Kharge taunts PM Modi on Donald Trump tariff says even Congress cannot be held responsible for this

इस पर कांग्रेस को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ट्रंप टैरिफ को लेकर खरगे का PM मोदी पर तंज

Kharge taunts Modi on Trump tariff: कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आपके मंत्री वाशिंगटन में डेरा डाले हुए हैं लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। ट्रंप लगातार हमें धमका रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं और पीएम चुप्पी साधे हुए हैं।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 12:06 PM
share Share
Follow Us on
इस पर कांग्रेस को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ट्रंप टैरिफ को लेकर खरगे का PM मोदी पर तंज

Trump tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्ष लगातार सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी के नाम खुला खत लिखकर उन पर तंज कसा है। खरगे ने बांग्लादेश युद्ध से लेकर परमाणु कार्यक्रम के दौरान अमेरिका धमकी का जिक्र करते हुए लिखा कि हम लगातार ऐसी परेशानियों से बाहर आए हैं, लेकिन इस बार अमेरिका लगातार हमें चुनौती दे रहा है और आप चुप हैं।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा हमारी विदेश नीति पूरी तरह से लड़खड़ा रही है। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल करते हुए लिखा, "जब ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने युद्धविराम में मध्यस्थता की है, तब आप चुप रहे। उन्होंने ऐसा कम से कम 30 बार किया है.. और वह लगातार करते ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप महीनों से पारस्परिक टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। हम सभी इसके बारे में जानते थे। इसके बाद भी आपने केंद्रीय बजट में हमारे कृषि क्षेत्र, एमएसएमई और विभिन्न उद्योगों पर इस टैरिफ के पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया।"

खरगे ने व्यापार समझौते को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, "आपके मंत्री महीनों से अमेरिका के साथ व्यापार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ मंत्री तो कई दिनों से अमेरिका में ही डेरा जमाए हुए हैं। आपके पास 6 महीने से ज्यादा का समय था लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अब ट्रंप हमें डरा-धमका रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं लेकिन आप चुप हैं।"

खरगे ने लिखा कि हमारा देश अमेरिका को करीब 7.51 लाख करोड़ कीमत की वस्तुएं निर्यात करता है। अगर इसके ऊपर 50 फीसदी टैरिफ लग जाता है तो इसका मतलब है कि इस निर्यात के ऊपर 3.75 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा। यह हमारे निर्यात के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।

Donald Trump PM Modi Congress अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।