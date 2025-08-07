इस पर कांग्रेस को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ट्रंप टैरिफ को लेकर खरगे का PM मोदी पर तंज

Kharge taunts Modi on Trump tariff: कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आपके मंत्री वाशिंगटन में डेरा डाले हुए हैं लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। ट्रंप लगातार हमें धमका रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं और पीएम चुप्पी साधे हुए हैं।

Trump tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्ष लगातार सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी के नाम खुला खत लिखकर उन पर तंज कसा है। खरगे ने बांग्लादेश युद्ध से लेकर परमाणु कार्यक्रम के दौरान अमेरिका धमकी का जिक्र करते हुए लिखा कि हम लगातार ऐसी परेशानियों से बाहर आए हैं, लेकिन इस बार अमेरिका लगातार हमें चुनौती दे रहा है और आप चुप हैं।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा हमारी विदेश नीति पूरी तरह से लड़खड़ा रही है। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल करते हुए लिखा, "जब ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने युद्धविराम में मध्यस्थता की है, तब आप चुप रहे। उन्होंने ऐसा कम से कम 30 बार किया है.. और वह लगातार करते ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप महीनों से पारस्परिक टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। हम सभी इसके बारे में जानते थे। इसके बाद भी आपने केंद्रीय बजट में हमारे कृषि क्षेत्र, एमएसएमई और विभिन्न उद्योगों पर इस टैरिफ के पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया।"

खरगे ने व्यापार समझौते को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, "आपके मंत्री महीनों से अमेरिका के साथ व्यापार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ मंत्री तो कई दिनों से अमेरिका में ही डेरा जमाए हुए हैं। आपके पास 6 महीने से ज्यादा का समय था लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अब ट्रंप हमें डरा-धमका रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं लेकिन आप चुप हैं।"