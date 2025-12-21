Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsmallikarjun kharge says that confusion regarding leadership in Karnataka is at local level
आलाकमान भ्रम में नहीं... कर्नाटक नेतृत्व विवाद पर मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा?

आलाकमान भ्रम में नहीं... कर्नाटक नेतृत्व विवाद पर मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा?

संक्षेप:

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि स्थानीय नेताओं को आंतरिक विवादों का दोष आलाकमान पर डालने के बजाय खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस प्रमुख ने यह भी कहा कि पार्टी की चुनावी सफलता का श्रेय लेने से बचना चाहिए।

Dec 21, 2025 07:54 pm ISTDevendra Kasyap पीटीआई, कलबुर्गी
share Share
Follow Us on

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के अंदर चल रही कथित सत्ता खींचतान के बीच पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को साफ कहा कि नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम पार्टी के आलाकमान में नहीं है। यह भ्रम सिर्फ स्थानीय स्तर पर मौजूद है। खरगे ने स्थानीय नेताओं को चेतावनी दी कि वे आंतरिक विवादों का दोष आलाकमान पर न डालें और खुद जिम्मेदारी लें। पत्रकारों से बातचीत में खरगे ने कहा कि आलाकमान ने कोई भ्रम पैदा नहीं किया है। यह भ्रम सिर्फ स्थानीय स्तर पर मौजूद है। उन्होंने सवाल उठाया कि आलाकमान पर दोष मढ़ना कैसे सही है?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खरगे ने कहा कि स्थानीय नेताओं को आंतरिक विवादों का दोष आलाकमान पर डालने के बजाय खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस प्रमुख ने यह भी कहा कि पार्टी की चुनावी सफलता का श्रेय लेने से बचना चाहिए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि पार्टी को सभी ने मिलकर बनाया है। यह किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है। कांग्रेस को पार्टी कार्यकर्ताओं ने बनाया है। कार्यकर्ताओं ने हमारा समर्थन किया।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे व्यक्तिगत योगदान का घमंड करना बंद करें और कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास को स्वीकार करें। डीके शिवकुमार के दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मिलने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।

गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का यह बयान कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच कथित सत्ता खींचतान के बीच आया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विश्वास जताया था कि उन्हें पूरा पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए पार्टी नेतृत्व का पूरा समर्थन है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Karnataka News Mallikarjun Kharge
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।