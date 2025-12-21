आलाकमान भ्रम में नहीं... कर्नाटक नेतृत्व विवाद पर मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा?

संक्षेप: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि स्थानीय नेताओं को आंतरिक विवादों का दोष आलाकमान पर डालने के बजाय खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस प्रमुख ने यह भी कहा कि पार्टी की चुनावी सफलता का श्रेय लेने से बचना चाहिए।

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के अंदर चल रही कथित सत्ता खींचतान के बीच पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को साफ कहा कि नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम पार्टी के आलाकमान में नहीं है। यह भ्रम सिर्फ स्थानीय स्तर पर मौजूद है। खरगे ने स्थानीय नेताओं को चेतावनी दी कि वे आंतरिक विवादों का दोष आलाकमान पर न डालें और खुद जिम्मेदारी लें। पत्रकारों से बातचीत में खरगे ने कहा कि आलाकमान ने कोई भ्रम पैदा नहीं किया है। यह भ्रम सिर्फ स्थानीय स्तर पर मौजूद है। उन्होंने सवाल उठाया कि आलाकमान पर दोष मढ़ना कैसे सही है?

खरगे ने कहा कि स्थानीय नेताओं को आंतरिक विवादों का दोष आलाकमान पर डालने के बजाय खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस प्रमुख ने यह भी कहा कि पार्टी की चुनावी सफलता का श्रेय लेने से बचना चाहिए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि पार्टी को सभी ने मिलकर बनाया है। यह किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है। कांग्रेस को पार्टी कार्यकर्ताओं ने बनाया है। कार्यकर्ताओं ने हमारा समर्थन किया।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे व्यक्तिगत योगदान का घमंड करना बंद करें और कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास को स्वीकार करें। डीके शिवकुमार के दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मिलने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।