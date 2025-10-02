जल्द ही काम शुरू करने का इरादा है, खरगे ने सर्जरी के बाद कहा, पीएम मोदी ने भी की बात

कांग्रेस अध्यक्ष ने एक पोस्ट में कहा कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा इरादा जल्द ही अपना काम शुरू करने का है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पेसमेकर की सर्जरी के एक दिन बाद गुरुवार को कहा कि उनका जल्द ही काम पर लौटने का इरादा है। खरगे (83) को मंगलवार को शहर के एम एस रमैया अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बुधवार को उन्हें पेसमेकर लगाया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरा इरादा जल्द ही अपना काम शुरू करने का है।’’ चिकित्सकों ने खरगे को सर्जरी के बाद आराम करने की सलाह दी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने खरगे से बात की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से बात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस अध्यक्ष का एक दिन पहले ऑपरेशन कर पेसमेकर लगाया था। खरगे (83) को मंगलवार को बेंगलुरु के एम.एस. रमैया अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अगले दिन उनकी सर्जरी हुई।