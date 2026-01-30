मनरेगा के बाद अब इस योजना पर सरकार का निशाना? मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा सवाल

Hindustan Hindi News
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को संसद में पेश किए गए वार्षिक आर्थिक समीक्षा में आरटीआई पर बात कनरे की पैरवी पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार मनरेगा के बाद अब आरटीआई को खत्म करना चाहती है।

Jan 30, 2026 06:10 pm IST
Mallikarjun Kharge: केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को हटाकर जी राम जी योजना लाने पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर बनी हुई है। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही कांग्रेस ने अब नया दावा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है कि अब मनरेगा के बाद मोदी सरकार सूचना के अधिकार (आरटीआई) पर हमला करने वाली है। दरअसल, खरगे की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है, जब गुरुवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक समीक्षा में दो दशक पुराने सूचना का अधिकार अधिनियम का फिर से अध्ययन करने की पैरवी किए जाने की बात कही गई है। ताकि गोपनीय रिपोर्ट और मसौदों को सार्वजनिक किए जाने से छूट प्राप्त हो।

इस मुद्दे पर सरकार पर सरकार को घेरते हुए खरगे ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, "आर्थिक समीक्षा ने सूचना का अधिकार अधिनियम की फिर से अध्ययन करने की पैरवी की है। यह सूचना को रोकने के लिए संभावित “मंत्री स्तरीय वीटो” का सुझाव भी देती है और यह देखने की बात करती है कि क्या नौकरशाहों की सार्वजनिक सेवा से जुड़े रिकॉर्ड, तबादले और स्टाफ रिपोर्ट्स को सार्वजनिक निगरानी से बाहर रखा जा सकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से आरटीआई अधिनियम को कमजोर किया है। 2025 तक 26,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। 2019 में मोदी सरकार ने आरटीआई अधिनियम में कटौती करते हुए सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन पर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जिससे स्वतंत्र निगरानी संस्थाओं को आज्ञाकारी अफसरों में बदल दिया गया।’’ खरगे ने आरोप लगाया कि डिजिटल डेटा सुरक्षा अधिनियम, 2023 की आड़ में “जनहित” वाले प्रावधान को खोखला कर दिया गया तथा निजता को हथियार बनाकर भ्रष्टाचार को ढकने और जांच-पड़ताल रोकने का रास्ता खोल दिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘ दिसंबर, 2025 तक केंद्रीय सूचना आयोग बिना मुख्य सूचना आयुक्त के काम कर रहा था, 11 साल में सातवीं बार इस अहम पद को जानबूझकर खाली रखा गया। 2014 से अब तक 100 से ज्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, जिससे सच बोलने वालों को दंडित करने और असहमति की आवाज दबाने का माहौल बना है। मनरेगा को खत्म करने के बाद, क्या अब आरटीआई की बारी है?’’

आपको बता दें, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार मनरेगा और आरटीआई लेकर आई थी। सूचना के अधिकार के तहत आम नागरिकों तक सरकार की ज्यादातर जानकारियां पहुंच सकती थी। सरकार के ज्यादातर मंत्रालय इसके अंदर आते थे। पिछले संसदीय सत्र में केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह पर जी राम जी को लॉन्च किया था। कांग्रेस ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे महात्मा गांधी का अपमान करार दिया था।

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं।
