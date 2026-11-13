किसने किया था मल्लिकार्जुन खरगे के परिवार का कत्ल? सोनिया गांधी के दावे पर बवाल
सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि एक जातीय हिंसा में मल्लिकार्जुन खरगे का परिवार मारा गया था। जबकि खरगे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुस्लिम रजाकारों ने उनके परिवार को जलाकर मार दिया था।
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग ए जर्नी ऑफ लव' इन दिनों खूब चर्चे बटोर रही है। उनकी आत्मकथा में एक तो गांधी परिवार की कई अंदरूनी बातें निकलकर आई हैं वहीं राजनीति और गांधी परिवार के बीच समीकरणों के भी किस्से कुलकर सामने आ गए हैं। वहीं कई ऐसी बातें भी सोनिया गांधी की आत्मकथा में है जिनपर विवाद हो रहा है। उनमे से ही एक है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के परिवार की मौत को लेकर किया गया दावा। सोनिया ने अपनी किताब में लिखा है कि जातीय दंगे के चलते उनके घर को जला दिया गया था जिसमें उनकी मां, भाई-बहन और चाचा की मौत हो गई। उस समय खरगे की उम्र 6 से 7 साल रही होगी।
अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सोनिया गांधी का किया गया दावा सही है कि जातीय हिंसा में ही उनकी मौत हुई थी। इसको के लेकर बवाल शुरू हो गया है। कपिल सिब्बल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने खुद कहा था कि उनके परिवार पर हमला रजाकारों ने किया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पड़ोस के ही गांव में 80 के करीब लोग मारे गए थे। खरगे इंटरव्यू में कहते हैं कि रजाकारों का उद्देश्य लूटपाट नहीं था बल्कि कत्लेआम मचाना था। आपको बता दें कि देश की आजादी के बाद हैदराबाद के निजाम अपनी रिसायसत भारत में नहीं मिलाना चाहते थे। इसी वजह से उनकी निजी फौज जिसे रजाकार कहा गया. उपद्रव मचाने लगी। इसमें हजारों लोग मारे गए थे।
1948 में खरगे के परिवार के साथ क्या हुआ
सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा के पेज नंबर 484 पर खरगे के परिवार का जिक्र कते हए कहा कि दजब वह सात साल के थे तब जातीय दंगों में उनके घर और परिवार के लोगों को जला दिया गया। इसके बाद वह और उनके पिता ही बचे। खरगे ने अन्नाय के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने लगातार 9 बार विधानसभा का चुनाव जीता और कर्नाटक में मंत्री रहे। यूपीए सरकार में वह केंद्रीय मंत्री रहे।
1948 में क्या हुआ था
दरअसल मल्लिकार्जुन खरगे का जन्म कर्नाटक के बीदर जिले में हुआ था। उस समय बीदर हैदराबाद रियासत का हिस्सा हुआ करता था। उनका परिवार दलिता समुदाय से था। इस रियासत में मीर उस्मान अली खान का शासन था। एक तरफ रियासतों को भारत में मिलाने की मांग तेज थी तो दूसरी और निजाम हैदराबाद रियासत को भारत में नहीं शामिल होने देना चाहता था। रजाकार नाम का एक हथियारबंद संगठन था जो कि मजलिसे-इत्तेहादुल मुसलमीन से जुड़ा था। ये रजाकार निजाम के लिए काम करने लगे। हालांकि बाद में हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ और रजाकार संगठन को भंग कर दिया गया।
मल्लिकार्जुन की दर्दनाक आपबीती
मल्लिकार्जुन खरगे ने इसी दौर और अपने परिवार को याद करते हुए दिल से कपिल सिब्बल कार्यक्रम में बताया था कि उस समय परिस्थिति बहुत अलग थी। रजाकारों ने मांग रखी थी कि निजाम रियासत स्वतंत्र रहे और ये लोग पाकिस्तान से इसे जोड़ना चाहते थे। रजाकार हर गांव जाते थे और प्रचार करते थे और लोगों से लिखवाते थे कि हम अलग पहचान चाहते हैं। मैं बच्चों के साथ धर्मशाला में खेल रहा था। हमारे घर में मां थी, मेरे चाचा थेऔर मेरी बहन थी। ये सभी घर का काम कर रहे थे। हमारी माता जी भी भोजन बनाने के बाद बैठी थीं तभी रजाकार लोग घोड़े पर आए। वे आते थे और घर में घुसकर लोगों की हत्या करने लगे थे।
खरगे ने बताया कि हमारे गांव के पास में ही एक दूसरे गांव में कम से कम780 लोग मारे गए। उस गांव से हमारा गांव 6 किलोमीटर दूर था। घोड़े सवार इधर भीआए और जो भी रास्ते में घर मिला उनमें आग लगा दी। हमारा घर गांव के रस्ते के नजदीक था। उन लोगों ने हमारे घर पर भी हमला किया। घर जला तो मेरी मं जल गई, भाई मर गया, बहन मर गई। मेरे पिता खेत में काम कर रहे थे, हम दोनों ही बचे। मेरे पिता को किसी ने बताया कि आपके घर को आग लग गई। मेरे पिता जी आए और मुझे लेकर गए और रोते हुए रिश्तेदारों के घर की ओर चले। लेकिन कोई रिश्तेदार घर में आने नहीं दे रहा था। उन्हें लगता था कि कोई उनको भी ना मार दे।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें