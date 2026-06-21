बेकार लोगों, यहां किसी एक की पूजा नहीं हो रही; DK शिवकुमार के नारे लगने पर भड़के खरगे
मल्लिकार्जुन खरगे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केवल नारेबाजी करने से देश पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, जहां सभी नेता और कार्यकर्ता संगठन के उद्देश्य से आए हैं।
कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित कांग्रेस के ‘संकल्प समावेश’ कार्यक्रम के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कार्यकर्ताओं पर भड़क गए। कार्यक्रम के बीच कुछ कार्यकर्ता 'डीके-डीके' के नारे लगाने लगे, जिससे खरगे ने मंच से ही उन्हें फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं, बल्कि पार्टी का कार्यक्रम है और यहां व्यक्तिपूजा की कोई जगह नहीं है।
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'बेकार लोगों, क्या यहां नारे लगाने से पूरा देश प्रभावित हो जाएगा? हम सभी यहां पार्टी के कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए हैं। मुझे राजनीति में 58 साल का अनुभव है। यहां कई नेता आए हैं, जिनका पार्टी में योगदान भले ही कम रहा हो, लेकिन पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो भी यहां नारेबाजी कर रहा है, उसका फुटेज मौजूद होगा। मैं फुटेज की जांच कराने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगा।'
पीएम मोदी देश को बर्बाद कर रहे: खरगे
मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि दोनों नेता खुद को अच्छे मित्र बताते हैं, लेकिन एक देश को और दूसरा पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा, 'मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं और ट्रंप पूरी दुनिया को। दोनों खुद को अच्छे दोस्त कहते हैं, लेकिन इनके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।' खरगे ने कहा कि भारत ने जवाहरलाल नेहरू के समय से गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी और सभी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने उस नीति को छोड़ दिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि विदेश नीति में बदलाव और व्यक्तिगत मित्रता की राजनीति के कारण देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उन्होंने लोगों के बीच जाकर सरकार की नीतियों के प्रभाव के बारे में जागरूक करने और पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का आह्वान किया। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का उल्लेख करते हुए खरगे ने दावा किया कि मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए धन का सही हिसाब नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के नाम पर बड़े पैमाने पर आर्थिक गड़बड़ी हुई है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मंदिरों की दान पेटियों से आने वाला पैसा कहां जा रहा है, इसकी पड़ताल आवश्यक है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें