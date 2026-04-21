मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को बताया आतंकवादी, बवाल मचा तो देने लगे सफाई

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आपको ऐसे नेताओं की जरूरत है जो भाजपा के सामने नहीं झुकेंगे और खड़े होकर लड़ेंगे, वो है एमके स्टालिन। आज AIADMK ने अपनी पहचान खो दी है। यह भाजपा का चुपचाप गुलाम साझेदार बन गई है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को उस वक्त विवाद खड़ा कर दिया, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया। दरअसल, वह अन्नाद्रमुक (AIADMK) की पीएम मोदी के साथ गठबंधन करने की आलोचना कर रहे थे। चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए खरगे ने AIADMK के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 'ये AIADMK वाले अन्नादुरई की तस्वीर लगाते हैं तो वे मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? वह एक आतंकवादी है। उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करती। ये लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं।'

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आपको ऐसे नेताओं की जरूरत है जो भाजपा के सामने नहीं झुकेंगे और खड़े होकर लड़ेंगे, वो है एमके स्टालिन। उन्होंने कहा, 'आज AIADMK ने अपनी पहचान खो दी है। यह भाजपा का चुपचाप गुलाम साझेदार बन गई है। यह पार्टी तमिलनाडु के हितों की रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि यह पीएम मोदी का गुलाम बन गई है।' बाद में खरगे ने अपने बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका मतलब प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना नहीं था, बल्कि यह कि वे हमेशा आतंक फैलाते हैं, लोगों और राजनीतिक दलों पर।

खरगे ने अपने बयान पर दी सफाई कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा, 'वे (पीएम मोदी) लोगों और राजनीतिक दलों को आतंकित करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वे आतंकवादी हैं। मेरा मतलब, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोदी हमेशा धमकाते हैं। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसे संस्थान उनके हाथ में हैं। वे डिलिमिटेशन को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं।' खरगे ने प्रधानमंत्री पर चुनाव के बीच संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 के संसद में पास न होने के बाद राष्ट्र को संबोधित करने को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बताया। उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर भाजपा का हाथ होने का आरोप लगाया।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'चुनाव के बीच प्रधानमंत्री की ओर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन पूरी तरह अस्वीकार्य है। चुनाव आयोग भाजपा के कार्यालय का विस्तार बनकर काम कर रहा है। पहले हमने मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर देखा, फिर SIR मुद्दा और अब डिलिमिटेशन को नियंत्रित करने की कोशिशें, जिसका हमने विरोध किया।' कांग्रेस प्रमुख ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि उन्होंने 2023 में विधेयक को लागू क्यों नहीं किया, जब इसे मूल रूप से पास किया गया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2023 में विपक्ष को धन्यवाद दिया था, लेकिन अब दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन नहीं कर रही।