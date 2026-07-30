आप बंद कमरे में छिप नहीं सकते… अमित शाह को संसद में खरगे की खुली चेतावनी
खरगे ने कहा कि हमने 2024 में ही पेपर लीक के खिलाफ मजबूत कानून की मांग की थी। तब आपने हमारी मांग नहीं मानी और तब आप जल्दीबाजी में बिल लेकर आए थे और आज उसमें सिर्फ सजा और जुर्माना बढ़ा रहे हैं।
एंटी पेपर लीक बिल यानी 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' लोकसभा में पारित होने के बाद आज (गुरुवार, 30 जुलाई को) राज्यसभा में पेश कर दिया गया है और सदन में इस पर चर्चा हो रही है। विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खरगे ने चर्चा की शुरुआत की। अपनी बात रखते हुए खरगे ने शायरी से केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि 'मासूम सिसकते रहे और पेपर चुराने वाले हंसते रहे।' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए बिल से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ जुर्माना और सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
खरगे ने पिछले हफ्ते छात्रों के संसद मार्च के दौरान उन पर हुई बर्बरता पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और उन पर पुलिसिया जुल्म के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर न पीएम बोलते हैं, न अमित शाह सदन में दिखते हैं, जबकि गृह मंत्री को खुलकर बोलना चाहिए। खरगे ने पूछा कि इतनी गड़बड़ी के बाद भी अमित शाह चुप क्यों हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों को अराजक कहा, जबकि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से संसद मार्च कर रहे थे और वह संवाद करना चाहते थे लेकिन उन्हें मिली लाठी, पैलेट गन, आंसू गैस के गोले।
पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया
खरगे ने कहा, "इसका जिम्मेदार कौन है, होम मिनिस्टर।" उन्होंने पूछा कि छात्रों पर लाठी चार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? गृह मंत्री ने। इसके बाद उत्तेजित और आक्रामक होकर खरगे ने कहा कि बंद कमरे में आप मेरी बात सुन रहे होंगे, लेकिन छिपकर आप बहुत दिन रह नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींचकर लाएंगे और जनता के सामने दिखाएंगे कि क्या है। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया।
पीएम रात के 12 बजे आकर
सत्ता पक्ष की तरफ से नेता सदन जेपी नड्डा ने खरगे की स्पीच में असंसदीय शब्द के इस्तेमाल का दावा करते हुए सभापति से इसे एक्सपंज करने की मांग की। इस पर खरगे ने कहा कि हमने किसी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने अपनी बात पर सफाई देते हुए कहा कि हम का मतलब जनता है यानी जनता अमित शाह को खींचकर ले आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को 20 जुलाई की घटना के बाद ही देश की जनता के सामने सफाई रखनी चाहिए थी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे थे तो प्रधानमंत्री को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए था। खरगे ने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जब पानी सिर से ऊपर बहने लगा तब इस्तीफा भी हुआ और पीएम रात के 12 बजे आकर इन्स्टाग्राम पर फ्रेंड्स-फ्रेंड्स करने लगे।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।