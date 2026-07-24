'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर संसद आइएगा', मल्लिकार्जुन खरगे बोले- नहीं चलेगी 'मन की बात'
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि जब सदन चल रहा होता है तो प्रधानमंत्री मोदी को सदन के पटल पर बयान देना चाहिए। यह वीडियो में एकतरफा ‘मन की बात’ नहीं चलेगी।
छात्रों पर लाठीचार्ज और NEET पेपर लीक को लेकर कांग्रेस सरकार पर आक्रामक मोड में है। गुरवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडिो संदेश जारी करते हुए कहा कि शुक्रवार को होनी वाली कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक से संबंधित कड़े कदम उठाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री आज धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके संसद आएं, तभी इस मामले पर चर्चा होगी। उन्होंने उनके सेल्फी वाले वीडियो मेसेज पर तंज कसते हुए कहा कि इस तरह से एकतरफा 'मन की बात' अब नहीं चलेगी।
खरगे ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर कहा, 'जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर बयान देना होता है, देर रात एक वीडियो बनाकर, संसद के बाहर एकतरफ़ा “मन की बात” नहीं करनी होती। आज संसद में आने से पहले, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर के आइएगा। पहले छात्रों से माफ़ी मांगिए और जिन्होंने लाठी-डंडे-पेलेट गन का इस्तेमाल छात्रों की आवाज़ दबाने के लिए करवाया है उन पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। फिर हम शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। '
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से की माफी की मांग
कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि 'हताश और परेशान' दिख रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आखिरकार वीडियो संदेश के जरिए प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन जवाबदेही के प्रति उनमें प्रतिबद्धता की कमी इस बात से स्पष्ट है कि उन्होंने छात्रों पर की गई ''बर्बरता'' का जिक्र तक नहीं किया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के इस ''दिखावे'' के बावजूद किसी समाधान की दिशा में पहला कदम यह होना चाहिए कि 'मंत्री प्रधान' (शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान) को बर्खास्त किया जाए, छात्रों को पीटने वालों को सजा दी जाए और माफी मांगी जाए।
रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'हताश और परेशान दिख रहे प्रधानमंत्री ने आखिरकार कल देर रात एक वीडियो संदेश के जरिए प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर अपनी दो महीने लंबी चुप्पी तोड़ी।' उन्होंने कहा कि यह याद रखना चाहिए कि मोदी सरकार लंबे समय से इस बात से इनकार करती रही है कि नीट-यूजी 2026 की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ था। उन्होंने कहा, ''मंत्री प्रधान ने जानबूझकर अपने संवाददाता सम्मेलन में 'लीक' शब्द का इस्तेमाल करने से इनकार किया और शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष आधिकारिक रूप से कहा कि प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ था।''
'सच मानने को मजबूर हो गई सरकार'
रमेश के मुताबिक, पिछले दो महीनों में उमड़े जनाक्रोश ने ही प्रधानमंत्री को सच्चाई स्वीकार करने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा, ''लेकिन यही वजह है कि छात्रों का मोदी सरकार पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया है। उसने छात्रों के हितों के बजाय अपने स्वार्थपूर्ण राजनीतिक हितों को लगातार प्राथमिकता दी है।''
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने NEET-UG 2024 परीक्षा में व्यापक अनियमितताओं के सबूतों को जानबूझकर दबा दिया, जबकि शीर्ष रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों का कुछ गिने-चुने परीक्षा केंद्रों पर असामान्य रूप से केंद्रित होना बेहद संदिग्ध था। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले संजीव मुखिया को प्रश्नपत्र लीक का सरगना बताने के बाद अब सरकार उसे निर्दोष बता रही है। रमेश ने कहा कि सीबीआई ने 2024 की रद्द की गई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC-NET) में प्रश्नपत्र लीक नहीं होने का दावा करते हुए मामला बंद करने की रिपोर्ट दाखिल की, लेकिन इसका कोई कारण नहीं बताया।
उन्होंने कहा, ''यह संकट केवल हमारी धीमी गति से चलने वाली न्यायपालिका से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि सीबीआई की कमजोर जांच और मोदी सरकार के बेईमान राजनीतिक नेतृत्व से भी पैदा हुआ है।'' कांग्रेस महासचिव ने कहा, ''प्रधानमंत्री की जवाबदेही को लेकर प्रतिबद्धता की कमी इस बात से स्पष्ट है कि उन्होंने 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शनों या उन पर पुलिस बलों द्वारा की गई बर्बरता का जिक्र तक नहीं किया।' पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि NEET प्रश्नपत्र लीक के आरोप सामने आने के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें त्वरित अदालतों की व्यवस्था करना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें