भारत को खतरा लगा तो अंजाम भुगतना होगा, पाकिस्तान से करीबी पर घिरे मालदीव के मुइज्जू

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पाकिस्तान यात्रा से देश में सियासी घमासान छिड़ गया है। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने चेतावनी दी कि भारत को अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस हुआ तो मालदीव को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की थी। अब इस यात्रा को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। मुइज्जू को उनके ही देश में सुनने को मिल रहा है। विपक्षी नेता भारत का नाम लेकर चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ सुरक्षा संबंध मजबूत करने की कोशिश भारत के साथ रिश्तों पर भारी पड़ सकती है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा है कि अगर भारत को लगा कि उसकी सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है, तो मालदीव को इसके बेहद कड़वे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

मुइज्जू की पाकिस्तान यात्रा ऐसे समय हुई है, जब मालदीव भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वहीं, विपक्ष को आशंका है कि पाकिस्तान के साथ बढ़ता सहयोग दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव में मालदीव को भी उलझा सकता है।

11 साल बाद पाकिस्तान पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति, 20 समझौतों पर बनी सहमति मुइज्जू ने 20 से 22 अक्टूबर तक पाकिस्तान की तीन दिवसीय यात्रा की। 11 साल में किसी मालदीव के राष्ट्रपति की यह पहली पाकिस्तान यात्रा थी। यह दौरा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल पूरे होने के मौके पर हुआ।

इस दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 20 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर सहमति बनी। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, कृषि, साइबर सुरक्षा, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक, दोनों देशों ने आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। साथ ही, द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा करीब 1.3 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर दो साल में 20 करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया।

हालांकि, इस यात्रा में सबसे ज्यादा चर्चा सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर हुई। मुइज्जू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सेना प्रमुख एवं रक्षा बलों के प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की। बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग और सैन्य प्रशिक्षण जैसे मुद्दे शामिल रहे।

पूर्व राष्ट्रपति नशीद की चेतावनी, भारत को असुरक्षित महसूस हुआ तो बढ़ेंगी मुश्किलें मालदीव के विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मुइज्जू की पाकिस्तान यात्रा पर सबसे कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

25 अक्टूबर को अड्डू सिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नशीद ने आरोप लगाया कि मुइज्जू ने बिना पर्याप्त विचार किए मालदीव को भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच ला खड़ा किया है।

नशीद के मुताबिक, छोटे देशों और खासकर मालदीव के सामने पहले से ही कई जोखिम हैं। ऐसे में पाकिस्तान के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाते समय भारत की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारत को लगा कि उसकी सुरक्षा से समझौता हो रहा है, तो मालदीव को इसके बेहद कड़वे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

नशीद की चिंता का मुख्य कारण यह है कि भारत मालदीव का निकटतम पड़ोसी है और दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंध लंबे समय से महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के साथ मालदीव का बढ़ता सुरक्षा सहयोग नई दिल्ली की नजर में चिंता का विषय बन सकता है।

मुइज्जू पर फिर भारत विरोधी अभियान शुरू करने का आरोप मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भी राष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा की आलोचना की है। वह 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले एमडीपी के नेतृत्व की दौड़ में शामिल हैं।

शाहिद ने आरोप लगाया कि मुइज्जू एक बार फिर 2023 की तरह भारत विरोधी अभियान शुरू कर सकते हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति अपनी सरकार के वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं और ऐसे में चुनाव नजदीक आने पर भारत को फिर से राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है। वहीं, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने पाकिस्तान की ओर से मुइज्जू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दिए जाने पर सवाल उठाए।

पूर्व रक्षा मंत्री ने भी जताई चिंता, कहा- संकट झेलने की स्थिति में नहीं मालदीव मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मरिया अहमद दीदी ने भी पाकिस्तान के साथ हुए सुरक्षा समझौतों पर सवाल उठाए हैं। 25 अक्टूबर को मालदीव के समाचार माध्यम अधाधू में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए इन समझौतों की बारीकी से समीक्षा की जानी चाहिए।

दीदी ने माना कि पाकिस्तान के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग से मालदीव को वास्तविक लाभ मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मालदीव को दोनों देशों के साथ स्वतंत्र रूप से संबंध बनाए रखने का पूरा अधिकार है।

हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि सरकार की मंशा चाहे जो हो, कुछ समझौतों और राजनयिक गतिविधियों को व्यापक रणनीतिक गठजोड़ के संकेत के रूप में देखा जा सकता है।

दीदी के मुताबिक, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, तो मालदीव पर अपनी राजनयिक स्थिति, सुरक्षा साझेदारियों, खुफिया सहयोग और अपनी सुविधाओं के इस्तेमाल को लेकर दबाव पड़ सकता है।

उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या मुइज्जू सरकार ने पाकिस्तान के साथ सुरक्षा संबंध मजबूत करने के दूरगामी परिणामों का पर्याप्त आकलन किया है और क्या मालदीव की स्वतंत्र रणनीतिक स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी उपाय किए गए हैं।

पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, मुइज्जू ने नहीं किया समर्थन मुइज्जू की पाकिस्तान यात्रा के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित मुद्दे भी चर्चा में आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुइज्जू के सामने जम्मू-कश्मीर और सिंधु जल संधि को लेकर इस्लामाबाद का पक्ष रखा।

पाकिस्तान ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के फैसले का विरोध किया है। हालांकि, मुइज्जू ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान कश्मीर या सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के रुख का सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं किया।

उन्होंने इसके बजाय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को फिर से सक्रिय करने की अपील की। मुइज्जू ने कहा कि मालदीव संगठन के सदस्य देशों के साथ मिलकर एक और शिखर सम्मेलन आयोजित कराने के लिए काम करने को तैयार है।

भारत ने भी पाकिस्तान के साथ मालदीव के समझौतों पर रखी नजर मुइज्जू की पाकिस्तान यात्रा पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 24 अक्टूबर को कहा कि भारत दोनों देशों के बीच हुए समझौतों से जुड़े घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहा है।