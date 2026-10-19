भारत को फिर टेंशन देने लगे मालदीव के मुइज्जु, पाकिस्तान जा रहे; डिफेंस डील की तैयारी?

मुइज्जू अपने दौरे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा वह पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे।

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पाकिस्तान जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुइज्जु 20 से 22 अक्टूबर तक पाकिस्तान के तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। खास बात यह है कि यह पिछले एक दशक में किसी मालदीवियन राष्ट्रपति की यह पहली पाकिस्तान यात्रा है। खबर है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद मुइज्जु को पाकिस्तान आने का न्योता भेजा था। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि क्या मालदीव इस मुलाकात से भारत को टेंशन दे रहा है?

इससे पहले मालदीव राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मुइज्जू यहां शहबाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा वे पाकिस्ता के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक यह बैठक दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है।

मालदीव फर्स्ट नीति का क्या माजरा? भारत से हर कदम पर मिले मदद के बाद हाल ही में पीएम मोदी को थैंक्यू कहने वाले राष्ट्रपति मुइज्जू अब अपनी 'मालदीव फर्स्ट' नीति लेकर आए हैं। मुइज्जु ने कहा है कि अपनी इस नीति के तहत वे राष्ट्रीय विकास को गति देने के लिए क्षेत्रीय साझेदारियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। जानकारी के बीच मालदीव और पाकिस्तान के बीच शिक्षा, व्यापार और निवेश जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। कई समझौते पर भी सहमति बन सकती है।

भारत के लिए चिंता? मोहम्मद मुइज्जू की यह यात्रा भारत को टेंशन दे सकती है। इसके पीछे कई वजहें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान और मालदीव के बीच एक रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। यह हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए यह एक बड़ी सिरदर्दी साबित हो सकती है।

इसके अलावा मुइज्जू लंबे समय से ठप पड़े साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क को फिर से सक्रिय बनाने की वकालत कर रहे हैं। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के कारण सार्क की गतिविधियां रुकी हुई हैं। दरअसल आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान से भारत से तब तक कोई कूटनीतिक बातचीत नहीं करना चाहता जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई ना करे। ऐसे में मुइज्जू का यह रुख भारत के कूटनीतिक रुख से मेल नहीं खाता।