अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न मामले में बरी हुए एक्टर दिलीप, बोले- असली साजिश तो मेरे खिलाफ हुई

संक्षेप:

जानकारी के मुताबिक तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकीं अभिनेत्री का 17 फरवरी 2017 की रात कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। आरोप है कि उन लोगों ने अभिनेत्री की कार में घुसकर उनसे छेड़छाड़ की।

Dec 08, 2025 03:27 pm ISTJagriti Kumari भाषा, कोच्चि
केरल की एक अदालत ने सोमवार को एक अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में मलयालम फिल्मों के अभिनेता दिलीप को सोमवार को बरी कर दिया है। अदालत ने इस मामले में अभिनेता के अलावा तीन अन्य लोगों को भी बरी कर दिया। हालांकि अदालत ने मुख्य आरोपी सुनील एनएस उर्फ ‘पल्सर सुनी’ सहित छह अन्य लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया है। 2017 के इस केस में बरी होने के बाद अभिनेता ने कहा है कि यह मामला उनके खिलाफ की गई साजिश का हिस्सा थी।

इससे पहले एर्नाकुलम की मुख्य सत्र न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने दिलीप को बरी करने का फैसला सुनाया। इस मामले पर 25 नवंबर को सुनवाई पूरी की गई थी और सोमवार को फैसला सुनाया गया है। गौरतलब है कि कोच्चि में 17 फरवरी 2017 की रात तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकीं अभिनेत्री का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। आरोपियों ने कथित तौर पर अभिनेत्री के साथ जबरदस्ती की और कार में घुसकर दो घंटे तक छेड़खानी की। बाद में वे एक व्यस्त इलाके में भाग निकले।

इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। इनमें सुनील एनएस, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजेश वी.पी., सलीम एच., प्रदीप, चार्ली थॉमस, अभिनेता दिलीप (असली नाम पी. गोपालकृष्णन), सनिल कुमार उर्फ मेस्थरी सनिल और शरत के नाम शामिल थे। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अप्रैल 2017 में सात लोगों के खिलाफ पहला आरोपपत्र दायर किया गया था।

जांच में यह बात सामने आई थी कि मुख्य आरोपी सुनी ने कथित तौर पर जेल से दिलीप को एक पत्र भेजा था, जिसके बाद 10 जुलाई 2017 को अभिनेता को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभिनेता को 7 अक्टूबर 2017 को जमानत मिल गई थी।

क्या बोले एक्टर दिलीप?

बरी होने के बाद दिलीप ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लंबे समय तक चले कानूनी लड़ाई ने उनके करियर को बर्बाद कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये मामला उनके खिलाफ रची गई एक साजिश का हिस्सा था। इस दौरान उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है कि वे उनके साथ खड़े रहे और उनके बरी होने के लिए प्रार्थना की। बता दें कि बरी होने के बाद दिलीप के घर के बाहर लोगों का बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था।

