'मेक इन इंडिया' को मिलेगी रफ्तार: दिल्ली में 12 अगस्त से शुरू होगा भारतीय व्यापार महोत्सव 2026

देश की राजधानी दिल्ली में 12 से 15 अगस्त 2026 तक भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रगति मैदान भारत मंडपम में होगा। इसका आयोजन आईटीपीओ (ITPO) और कैट (CAIT) मिलकर कर रहे हैं।

देश की राजधानी दिल्ली में 12 से 15 अगस्त 2026 तक भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रगति मैदान भारत मंडपम में होगा। इसका आयोजन आईटीपीओ (ITPO) और कैट (CAIT) मिलकर कर रहे हैं। इस महोत्सव का मकसद देश के छोटे-बड़े कारोबारियों, लोकल प्रोडक्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चर और स्टार्टअप्स को एक ऐसा मंच देना है, जहां वे अपने प्रोडक्ट देश और विदेश के खरीदारों के सामने पेश कर सकेंगे।

1000 कारोबारी होंगे शामिल चांदनी चौक से सांसद और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के फाउडिंग जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि इस महोत्सव में देशभर से 1,000 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 5,000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों और खरीदारों के आने की उम्मीद है। आम लोगों के लिए भी यह आयोजन खुला रहेगा और करीब 10 लाख लोगों के इसमें आने का अनुमान है।

लोकल फॉर ग्लोबल पर फोकस इस आयोजन का मकसद भारतीय प्रोडक्ट्स को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का मौका देना है। अगर कारोबारियों और विदेशी खरीदारों के बीच समझौते होते हैं, तो इससे छोटे और मझोले उद्योगों को नए बाजार मिल सकते हैं। साथ ही लोकल स्तर पर बने प्रोडक्टों को भी ज्यादा पहचान मिलने की संभावना है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस आयोजन को लेकर कहा कि भारतीय कारोबारियों को एक-दूसरे का सप्लायर और ग्राहक बनने की सोच अपनानी चाहिए। उनका कहना है कि अगर देश के व्यापारी आपस में ज्यादा कारोबार करेंगे, तो इसका फायदा पूरे कारोबारी जगत को मिलेगा।

स्टार्टअप्स पर होगा फोकस महोत्सव में अलग-अलग केटेगरी के लिए भी खालस व्यवस्था की गई है। महिला कारोबारियों के लिए 'नारी वंदन' नाम से अलग सेक्शन बनाया जाएगा, जहां वे अपने प्रोडक्ट प्रदर्शित कर सकेंगी। दिव्यांग उद्यमियों के लिए 'एबिलिटी एक्सपो' आयोजित किया जाएगा। वहीं, नए कारोबार शुरू करने वाले युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए 'भारत इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सचेंज' नाम से अलग मंच तैयार किया गया है।