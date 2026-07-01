भारत को लेकर अमेरिका का बड़ा फैसला, 4 कंपनियों से हटाए प्रतिबंध; देख लें लिस्ट

भारत और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ को लेकर तनाव अब घटता नजर आ रहा है। एक ओर जहां व्यापार समझौते को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। वहीं, अब अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनियों पर लगाए प्रतिबंधों को भी हटा दिया है।

व्यापार समझौते पर अंतिम मुहर की तैयारियों के बीच अमेरिका ने भारतीय कंपनियों को बड़ी राहत दी है। खबर है कि ट्रेजरी प्रतिबंध सूची से 4 कंपनियों को हटा दिया है। खास बात है कि रूस के साथ काम करने के चलते इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। हाल ही में अमेरिका ने SDN यानी स्पेशली डेसिग्नेटेड नेशनल्स लिस्ट अपडेट की है। हाल ही में भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने कहा था कि व्यापार समझौता लगभग पूरा हो चुका है और महज 1 फीसदी काम ही बाकी रह गया है।

इन सभी कंपनियों को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14024 के तहत लिस्ट में शामिल किया गया था। इनमें RRG Engineering Technologies Private Limited and Lokesh Machines Limited, Ahmedabad-based Galaxy Bearings Ltd और Shaurya Aeronautics Private Limited शामिल हैं।

साल 2024 में OFAC की तरफ से 19 भारतीय कंपनियों और 2 व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। अमेरिका की तरफ से की गई इस कार्रवाई के बाद भारत सरकार ने कहा था कि वह ट्रंप प्रशासन के संपर्क में है और बातचीत जारी है। दरअसल, 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो उस पर कई पाबंदियां लगाई गई थीं। अमेरिका ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि कोई भी इन पाबंदियों को ताक पर न रख सके।

क्या है SDN लिस्ट? OFAC यानी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल की तरफ से कंपनियों और व्यक्तियों की एक सूची जारी की जाती है। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम होते हैं, जो जो प्रतिबंधित देशों के नियंत्रण में हैं, उनके मालिकाना हक में हैं, या उनके लिए काम करते हैं। इन लोगों या कंपनियों को SDN कहा जाता है।

अमेरिकी नागरिकों पर इस लिस्ट में शामिल लोगों के साथ काम करने से रोका जाता है। यह लिस्ट समय-समय पर अपडेट होती है।

इन कंपनियों के शामिल भी किया मंगलवार को विभाग ने कहा कि OFAC की तरफ से रिपोर्ट जारी कर दी गई है। खास बात है कि नई सूची में 9 कंपनियों को भी शामिल किया गया है। इनमें अधिकांश मैक्सिको की हैं। जबकि, लिस्ट में से हटाया सिर्फ 4 कंपनियों को ही गया है। ये सभी भारतीय हैं।