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एक पेपर में तगड़े अंक, अन्य में जीरो; 2700 पद भरने हुए सरकारी एग्जाम में बड़ा कांड

Nisarg Dixit भाषा, चेन्नई
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तमिलनाडु में हुए असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती अब सवालों के घेरे में आ गई है। कहा जा रहा है कि परीक्षा परिणामों में अंकों में भारी विसंगतियां नजर आईं हैं। हालांकि, इसे लेकर अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है।

एक पेपर में तगड़े अंक, अन्य में जीरो; 2700 पद भरने हुए सरकारी एग्जाम में बड़ा कांड

NEET पेपर लीक पर जारी बवाल के बीच दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में एक परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद लोग नंबरों से हैरान हैं। दरअसल, कहा जा रहा है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो एक पेपर में अच्छे अंक हासिल कर चुके हैं, लेकिन अन्य पेपर में उन्हें खास सफलता नहीं मिली है। कुछ मामलों में रिजल्ट शून्य तक बताया जा रहा है।

क्या है मामला

तमिलनाडु के सरकारी कॉलेजों में 2,700 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राजनीतिक दलों और शिक्षाविदों ने नतीजों को लेकर सवाल उठाए और कई उम्मीदवारों के अंकों में विसंगतियों का हवाला दिया है।

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कई शिक्षाविदों और राजनीतिक दलों ने नतीजों का विश्लेषण करते हुए सवाल उठाया कि जिन उम्मीदवारों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले पेपर में अच्छे अंक मिले, वे निबंध वाले पेपर में शून्य या बहुत कम नंबर कैसे पा सकते हैं। उन्होंने परीक्षा की तुरंत और व्यापक जांच की मांग की।

अदालत ने दिया था परीक्षा का आदेश

सूत्रों के अनुसार, अदालत के अंतरिम आदेश के तहत, शिक्षक भर्ती बोर्ड ने तमिलनाडु के 188 सरकारी कॉलेजों में 8,000 से ज्यादा खाली पदों में से 2,708 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की थी। 48 मुख्य विषयों के लिए प्रतियोगी परीक्षा 27 दिसंबर, 2025 को आयोजित की गई और 25 जून, 2026 को नतीजे जारी किए गए।

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परीक्षा नतीजे रद्द करने की उठी मांग

विपक्षी द्रमुक, अन्नाद्रमुक और पीएमके सहित कई राजनीतिक दलों ने कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है। एक पूर्व प्रोफेसर ने नाम नहीं बताने की शर्त पर पीटीआई-भाषा से कहा कि राज्य सरकार को तुरंत परीक्षा के नतीजे रद्द कर देने चाहिए और इस मामले की स्वतंत्र जांच करानी चाहिए।

हालांकि, उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर कहा कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही एक आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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