संजय कपूर की संपत्ति विवाद में बड़ा ट्विस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने करिश्मा कपूर से मांग लिए तलाक के कागज

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री करिश्मा कपूर से प्रिया सचदेवा कपूर की एक याचिका पर जवाब मांगा है। प्रिया कपूर ने अपनी याचिका में करिश्मा और संजय के तलाक के समझौते की प्रामाणित कॉपी मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रिया सचदेव कपूर की एक याचिका पर अभिनेत्री करिश्मा कपूर से जवाब मांगा है। याचिका में, प्रिया ने अपने दिवंगत पति संजय कपूर और बॉलीवुड अभिनेत्री के बीच 2016 में सुप्रीम कोर्ट में हुए तलाक समझौते की प्रमाणित प्रति मांगी है। यह घटनाक्रम इसलिए मायने रखता है, क्योंकि उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेवा कपूर दिल्ली हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं।

पिछले साल सितंबर में, करिश्मा की दो संतान ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की और उनकी 21 मार्च 2025 की वसीयत को चुनौती दी। वसीयत में, संजय कपूर की कथित तौर पर पूरी संपत्ति प्रिया सचदेव कपूर को कर दी गई है। जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने शुक्रवार को प्रिया सचदेव कपूर की याचिका पर अपने कक्ष में सुनवाई की और सूत्रों के अनुसार, करिश्मा कपूर से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

सूत्रों ने बताया कि बॉलीवुड अभिनेत्री के वकील ने याचिका का विरोध किया और इसकी स्वीकार्यता पर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रिया सचदेव कपूर 2016 के समझौते में एक असंबद्ध तीसरी पक्षकार हैं और इस मामले में उनका कोई अधिकार नहीं बनता। करिश्मा कपूर की ओर से वकील रवि शर्मा और अपूर्व शुक्ला पेश हुए, जिन्होंने दलील दी कि सहमति की शर्तें और तलाकनामा पहले से ही प्रिया सचदेव कपूर के पास मौजूद हैं।