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बंगाल में बड़ा हादसा, होटल में सो रहे 6 लोग जिंदा जले; सुबह 4 बजे मचा कोहराम

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सोमवार को एक होटल में आग लग गई है। खबर है कि आग की यह घटना अल सुबह 4 बजे हुई है, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। बचाव कार्य जारी है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है।

Fire
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक होटल में आग लग गई है। (सांकेतिक तस्वीर-Pexels)

पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बड़ा अग्निकांड हो गया है। खबर है कि होटल में लगी इस आग में जलकर कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आग की शुरुआत रिसेप्शन से हुई थी और चार मंजिला होटल में फैल गई। फिलहाल, बचाव कार्य जारी है और घायलों को अस्पताल पहुंचा जा रहा है।

बंगाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह होटल तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास है। यह घटना ऐसे समय पर हुई, जब श्रावण महीना चल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु तारापीठ आते हैं। होटल के मालिक का दावा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। हालांकि, अब तक आग की वजह को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

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आंखों देखी

एबीपी बंगाली से बातचीत में श्रद्धालुओं ने बताया है कि अचानक धुआं फैल गया था और इसके बाद लोगों ने भागना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, काला धुआं होने के चलते पुलिस या फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर अंदर प्रवेश नहींक र सकी थीं। खबर है कि रिसेप्शन में इंटीरियर फाइबर का कराया गया था, जिसके चलते आग और तेजी से फैली।

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पुलिस ने बताया कि आग सुबह करीब पांच बजे तारापीठ मंदिर नगरी स्थित चार मंजिला एक होटल के भूतल पर लगी। उस समय होटल में ठहरे ज्यादातर अतिथि सो रहे थे। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया। घायलों को रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया।

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अस्पताल के सूत्रों ने शुरुआत में बताया था कि आग की घटना में पांच लोगों की मौत हुई है। हालांकि, बाद में पुलिस ने सात लोगों की मौत होने की जानकारी दी। होटल अधिकारियों ने दावा किया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी।

Nisarg Dixit

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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