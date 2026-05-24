कर्नाटक की नदी में सीपियां इकट्ठा करने गए एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख
पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिराली गांव के लगभग 14 लोग नदी में सीपियां इकट्ठा करने के लिए उतरे थे। नदी तटों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों की यह पारंपरिक गतिविधि है। इसी दौरान आठ लोग डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई।
कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में थट्टे हक्कलू नदी में तेज बहाव के कारण सीपियां इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे एक ही परिवार के आठ सदस्य डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। डूबने वाली में सात महिलाएं हैं जबकि दो अन्य लापता हैं। पुलिस सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिराली गांव के लगभग 14 लोग नदी में सीपियां इकट्ठा करने के लिए उतरे थे। नदी तटों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों की यह पारंपरिक गतिविधि है।
पीएम मोदी ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया और मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने कहा, ''कर्नाटक के कारवार जिले में हुई दुखद घटना के बारे में सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनां हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग शीघ्र स्वस्थ हों।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि मृतकों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
पुलिस सूत्रों ने बताया, ‘’लोग पानी के स्तर का सही आकलन किए बिना नदी के गहरे हिस्से में चले गए। अचानक तेज धारा में फंसकर एक या दो लोग बह गए।'' इसके बाद पानी में फंसे लोगों को बचाने के प्रयास में कुछ व्यक्ति नदी में कूद गए। इस दौरान तेज धारा में और भी लोग फंस गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अब तक आठ शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि दो अन्य लापता हैं। बचाव कर्मी, पुलिस टीम और स्थानीय निवासी खोज अभियान जारी रखे हुए हैं। मृतकों की पहचान भटकल तालुक के शिराली निवासी के रूप में हुई है। सूत्रों ने बताया कि यह घटना क्षेत्र में बारिश के कारण नदी की धारा तेज होने के बाद घटी, जिससे कई लोग बह गए जो सीपियां इकट्ठा करने के लिए नदी के गहरे हिस्सों में गए थे।
मृतकों की पहचान उमेश मंजूनाथ नाइक (40), लक्ष्मी महादेव नाइक (42), लक्ष्मी जट्टप्पा नाइक (30), लक्ष्मी अप्पन्ना नाइक (60), लक्ष्मी शिवराम नाइक (49), ज्योति मस्तम्मा नाइक (34), मालती नाइक (38) और मस्तम्मा नाइक (60) के रूप में हुई है। जिन दो लोगों को बचाया गया है, वे हैं नागरत्ना और महादेवी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सीएम, डिप्टी सीएम ने भी जताया दुख; मुआवजे का ऐलान
एक्स पर एक पोस्ट में, सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें बेहद दुखद और दर्दनाक घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ और उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, "मानवीय आधार पर, राज्य सरकार इस त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देगी।" मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसी भी जानकारी है कि इस दुर्घटना में कुछ अन्य लोग भी लापता हैं, और उनकी तलाश के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, "आइए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो लोग लापता हैं, वे जीवित लौट आएं और अपने प्रियजनों से मिल सकें।" कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भी इस त्रासदी पर शोक व्यक्त किया। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने भी इन मौतों पर संवेदना व्यक्त की।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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