INDIA गठबंधन को बड़ा झटका, DMK ने तोड़ा नाता; उदयनिधि बोले- कांग्रेस का धोखा कभी नहीं भूलेंगे

विपक्षी गठबंधन 'INDIA' को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा विजय की TVK सरकार को समर्थन देने से नाराज DMK ने गठबंधन से आधिकारिक तौर पर नाता तोड़ लिया है। पूरी खबर पढ़ें।

विपक्षी दलों के 'इंडिया' गठबंधन को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि वह अब INDIA ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। पार्टी प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि डीएमके ने गठबंधन से अपनी राहें अलग कर ली हैं। इसके साथ ही पार्टी 8 जून को दिल्ली में होने वाली INDIA गठबंधन की अहम बैठक का भी बहिष्कार करेगी। वहीं तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता और DMK यूथ विंग के सेक्रेटरी उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस के 'धोखे' से भड़की DMK डीएमके मुख्यालय की ओर से दिल्ली की बैठक में शामिल न होने का बयान जारी किया गया है। इसके कुछ घंटों बाद ही एलंगोवन ने समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से गठबंधन छोड़ने की पुष्टि की। डीएमके के इस बड़े कदम के पीछे की मुख्य वजह कांग्रेस का रुख है। लंबे समय तक डीएमके की सहयोगी रही कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन से नाता तोड़कर सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार में शामिल होने का फैसला किया।

डीएमके ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के इस धोखे से हमारे कार्यकर्ता बेहद आहत हैं। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए डीएमके INDIA ब्लॉक की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। सीधे शब्दों में कहें तो डीएमके उस किसी भी बैठक में शामिल नहीं होगी जिसमें कांग्रेस की हिस्सेदारी होगी।" हालांकि, डीएमके पदाधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर पार्टी के सांसद संसद में गठबंधन के अन्य दलों का समर्थन करते रहेंगे।

लोकसभा में भी साथ नहीं बैठेंगे सांसद कांग्रेस और डीएमके के बीच यह कड़वाहट अब संसद के अंदर भी नजर आएगी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा सचिवालय ने डीएमके सांसदों को सदन में कांग्रेस सदस्यों से अलग बैठाने की मंजूरी दे दी है। बदले हुए राजनीतिक हालात का हवाला देते हुए डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सीटिंग अरेंजमेंट बदलने का अनुरोध किया था। हालांकि, डीएमके सांसदों को अभी नई सीटें अलॉट नहीं की गई हैं।

इससे पहले ऐसी अफवाहें उड़ रही थीं कि शायद गठबंधन का हिस्सा न होने के असमंजस के चलते डीएमके को दिल्ली की बैठक का न्योता ही नहीं मिला है। लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्हें आमंत्रण मिला था।

'पीठ में घोंपा छुरा' कांग्रेस के पाला बदलने के इस कदम को डीएमके के पदाधिकारियों ने सीधा "धोखा" और "पीठ में छुरा घोंपना" करार दिया है। उनका मानना है कि जब पार्टी को सबसे ज्यादा साथ की जरूरत थी, तब कांग्रेस ने सत्ता के लिए पुराना गठबंधन तोड़ दिया।

विपक्ष के नेता और DMK यूथ विंग के सेक्रेटरी उदयनिधि स्टालिन ने कहा, "DMK कांग्रेस के धोखे को कभी नहीं भूलेगी। कांग्रेस के जीतने वाले MLA भी हमारे नेता से नहीं मिले हैं। कांग्रेस ने उनका (TVK का) समर्थन करके हमारे साथ धोखा किया है। हमारे गठबंधन के कुछ सहयोगियों ने तो हमारे नेता को जानकारी देकर हमारा साथ दिया, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया।"

टीवीके सरकार को समर्थन और कांग्रेस को मंत्री पद तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए, उसने राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के समीकरण भी बदल दिए। कांग्रेस ने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा रहते हुए 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से उसे 5 पर जीत मिली। चुनाव में डीएमके गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा।

चुनाव में टीवीके (TVK) 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। विश्वास मत जीतने के लिए टीवीके को कांग्रेस के अलावा वीसीके (VCK), आईयूएमएल (IUML), सीपीआई (CPI) और सीपीएम (CPM) का समर्थन मिला।