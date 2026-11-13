असम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा; मिनी बस और कंटेनर की टक्कर, 23 लोगों की मौत
एसएसपी स्वप्ननील डेका ने बताया कि संभव है कि तेज रफ्तार के कारण मिनी बस के ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया हो और बस सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से टकरा गई। हालांकि, हादसे के सही कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा।
असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के पास शुक्रवार को मिनी बस और कंटेनर ट्रक के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं। हादसा कोहोरा रेंज में नेशनल हाईवे-715 पर हाथीकुली टी एस्टेट के पास रंगाजन इलाके में हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनी बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कई यात्री उसके अंदर फंस गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया। शुरुआत में पुलिस को कम से कम 12 लोगों की मौत की जानकारी मिली थी, लेकिन बाद में और घायलों ने दम तोड़ दिया।
गोलाघाट के सीनियर पुलिस अधीक्षक स्वप्ननील डेका ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और बस से शवों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हादसे के समय मिनी बस में कुल कितने लोग सवार थे, इसकी जानकारी तत्काल नहीं मिल सकी थी। घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी रहने के कारण स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
टूटी बस में फंसे यात्रियों को निकालने में परेशानी
हादसे में घायल लोगों को पहले कोहोरा मॉडल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इनमें से ज्यादातर गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए जोरहाट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर किया गया है। असम के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा दुर्घटनास्थल पर पहुंचे। वह स्थानीय विधायक भी हैं। उन्होंने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान की निगरानी की। स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने क्षतिग्रस्त बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। टक्कर के बाद बस की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसमें फंसे लोगों को निकालने में बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हादसे पर जताया दुख
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने काजीरंगा में हुए भीषण हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में हुए बड़े नुकसान से सभी लोग दुखी हैं और उनकी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा असम प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि घायलों को जल्द से जल्द बेहतर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। मंत्री अतुल बोरा घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत व बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। हिमंत बिस्वा सरमा ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने और मृतकों के परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें