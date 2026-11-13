असम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा; मिनी बस और कंटेनर की टक्कर, 23 लोगों की मौत

एसएसपी स्वप्ननील डेका ने बताया कि संभव है कि तेज रफ्तार के कारण मिनी बस के ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया हो और बस सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से टकरा गई। हालांकि, हादसे के सही कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा।

असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के पास शुक्रवार को मिनी बस और कंटेनर ट्रक के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं। हादसा कोहोरा रेंज में नेशनल हाईवे-715 पर हाथीकुली टी एस्टेट के पास रंगाजन इलाके में हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनी बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कई यात्री उसके अंदर फंस गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया। शुरुआत में पुलिस को कम से कम 12 लोगों की मौत की जानकारी मिली थी, लेकिन बाद में और घायलों ने दम तोड़ दिया।

गोलाघाट के सीनियर पुलिस अधीक्षक स्वप्ननील डेका ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और बस से शवों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हादसे के समय मिनी बस में कुल कितने लोग सवार थे, इसकी जानकारी तत्काल नहीं मिल सकी थी। घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी रहने के कारण स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

टूटी बस में फंसे यात्रियों को निकालने में परेशानी हादसे में घायल लोगों को पहले कोहोरा मॉडल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इनमें से ज्यादातर गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए जोरहाट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर किया गया है। असम के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा दुर्घटनास्थल पर पहुंचे। वह स्थानीय विधायक भी हैं। उन्होंने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान की निगरानी की। स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने क्षतिग्रस्त बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। टक्कर के बाद बस की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसमें फंसे लोगों को निकालने में बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी।