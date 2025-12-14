Hindi NewsIndia Newsmajor road accident due to dense fog
हरियाणा से UP तक...बिछ गई लाशें, कोहरे से 4 बसें, 6 गाडियां चकनाचूर!
संक्षेप:
पूरे उत्तर भारत में इस समय घने कोहरे का भीषण असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में सुबह और देर रात के समय विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
Dec 14, 2025 08:00 pm ISTPrashant Mahto लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंPrashant Mahto
राजनीतिक, सामाजिक, अंतराराष्ट्रीय, खेल जैसे मुद्दों में रुचि है. पिछले 7 साल से डिजिटल मीडिया से जुड़े है. लाइव हिंदुस्तान में पिछले 4 साल से काम कर रहे है, इससे पहले वन इंडिया में 3 साल रहे. टीवी मीडिया में भी 1 साल की सेवा दी. और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।