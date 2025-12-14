Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
हरियाणा से UP तक...बिछ गई लाशें, कोहरे से 4 बसें, 6 गाडियां चकनाचूर!

पूरे उत्तर भारत में इस समय घने कोहरे का भीषण असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में सुबह और देर रात के समय विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

