दिल्ली में बड़े प्रदर्शन के लिए महबूबा मुफ्ती भी तैयार, उमर अब्दुल्ला के सामने रखीं दो शर्तें
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए जा रहे दिल्ली चलो आंदोलन को महबूबा मुफ्ती नें झटका दिया है। पीडीपी चीफ ने कहा कि वह केवल तभी दिल्ली आंदोलन में शामिल होंगी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ अन्य मांगों को भी आंदोलन के उद्देश्यों में जोड़ेगी।
Mehbooba Mufti Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर की राजनीति इन दिनों असमंजस की स्थिति में है। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट का आह्वान किया है। इसके लिए सभी पार्टियों को न्योता दिया गया है। शनिवार को राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ शर्तें रखी हैं। पार्टी का कहना है कि अगर उमर अब्दुल्ला अपने आंदोलन के एजेंडे में आर्टिकल 370 की बहाली, राजनीतिक बंदियों की रिहाई और जमात-ए-इस्लामी पर से प्रतिबंध हटाने की मांग को शामिल करते हैं, तो पीडीपी भी उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार है।
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस मुद्दे पर शनिवार को मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला को पत्र लिखकर अपनी शर्तें बता दीं हैं। अगर इस आंदोलन की मुख्य उद्देश्यों में इन तीन मांगों को भी शामिल किया जाता है। तो पार्टी उनके साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो फिर पीडीपी इसमें शामिल नहीं होगी।
केवल पूर्ण राज्य का दर्जा मांगना सही नहीं- महबूबा मुफ्ती
महबूबा ने कहा कि अगर केवल राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। तो इससे यह साबित होता है कि पांच अगस्त 2019 को केंद्र ने जो कुछ भी किया। हम उसका समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं है। हमें आर्टिकल 370 को भी वापस लेकर आना है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि प्रदेश की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को केवल राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बहुमत नहीं दिया है। अगर केवल राज्य के दर्जे के लिए प्रदर्शन होता है, तो यह जनता के साथ विश्वासघात होगा।
सर्वदलीय बैठक बुलाकर करें आंदोलन की बात- महबूबा मुफ्ती
महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा शुरू किए जा रहे इस आंदोलन को लेकर निराशा भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लद्दाख की तरफ सभी पार्टियों को एक होकर अपनी मांगों को केंद्र के सामने रखना चाहिए। इसके लिए सभी को पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, जिससे सभी मांगों में एकरूपता लाई जा सके। उन्होंने कहा, "शायद पहला कदम एक सर्वदलीय बैठक बुलाना हो सकता है, जिसमें सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि भी शामिल हों, ताकि उन कई मुद्दों पर चर्चा की जा सके और उनका समाधान निकाला जा सके जो इस समय जम्मू-कश्मीर के लोगों को कमज़ोर और अमानवीय स्थिति में डाल रहे हैं। एक ईमानदार और सार्थक राजनीतिक प्रक्रिया तभी शुरू हो सकती है जब बुनियादी मुद्दों को हल किया जाए, जिसमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई और जमात-ए-इस्लामी समेत सामाजिक-राजनीतिक संगठनों पर लगी पाबंदी हटाने की मांग शामिल है।"
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला करें नए अभियान की शुरुआत- महबूबा मुफ्ती
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने को भी एक बार की घटना नहीं माना जा सकता। उन्होंने आगे कहा, "इसके लिए लगातार राजनीतिक कोशिश और जुड़ाव की जरूरत है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करनी चाहिए। ऐसी कोशिश हमारे बहुत ज्यादा निराश लोगों को उम्मीद की एक बहुत जरूरी किरण देगी कि वाकई, मुश्किल दौर के बाद बेहतर दिन आ सकते हैं।"
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर की सत्ता धारी पार्टी ने 20 मार्च को दिल्ली में जाकर एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार उनके धैर्य की परीक्षा ले रही है। वह पिछले काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसलिए अब वह जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। नेशनल कॉन्फेंस के नेता ने इसके लिए जम्मू-कश्मीर समेत देश के तमाम विपक्षी नेताओं को खत लिखा और आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है। हालांकि, उमर ने जम्मू-कश्मीर के प्रमुख इस्लामिक नेता मीरवाइज उमर फारुख को भी निमंत्रण दिया है। उनके अलगाववादी रुख को देखते हुए भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया था।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें