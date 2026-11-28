NDA में आएगी 22 सांसदों वाली इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी? परिसीमन बिल पर समर्थन के आसार
परिसीमन बिल पर डीएमके के समर्थन से बीजेपी के साथ राजनीतिक तालमेल की संभावनाएं बढ़ी हैं। क्या डीएमके एनडीए में शामिल होगी या दोनों दलों के बीच गठबंधन की राह खुलेगी? जानें तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण के संकेत।
तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और बीजेपी के बीच संभावित नजदीकी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। परिसीमन बिल पर डीएमके के संभावित समर्थन को इस दिशा में एक अहम संकेत माना जा रहा है। हालांकि, इस समर्थन का मतलब यह नहीं है कि डीएमके सीधे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो जाएगी। इसके बावजूद दोनों दलों के बीच भविष्य में राजनीतिक तालमेल की संभावनाएं जरूर बढ़ सकती हैं।
डीएमके के एक कई बार सांसद रह चुके नेता ने इस राजनीतिक संभावना को लेकर कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। उन्होंने कांग्रेस और डीएमके के बीच 2004 में हुए गठबंधन का उदाहरण दिया, जब दोनों दल इससे पहले एक-दूसरे के खिलाफ काफी तल्ख रुख अपना चुके थे।
परिसीमन बिल में डीएमके की चिंताओं को जगह
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी ने परिसीमन बिल में कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं, जिन्हें डीएमके की चिंताओं को दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इनमें प्रमुख रूप से दो बातें शामिल हैं:
- लोकसभा में हर राज्य की सीटों का हिस्सा पहले जैसा बनाए रखने का स्पष्ट प्रावधान।
- लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को 2051 तक स्थिर रखने का प्रस्ताव।
इन प्रावधानों का मकसद डीएमके को बिल के समर्थन में लाने की कोशिश माना जा रहा है। डीएमके लंबे समय से केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाती रही है और राज्य की स्वायत्तता की पक्षधर रही है।
बीजेपी ने कुछ विवादित विधायी प्रस्तावों पर भी धीमी की रफ्तार
डीएमके की आपत्तियों वाले कुछ अन्य विधायी प्रस्तावों पर भी हाल के दिनों में बीजेपी ने अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया है। इनमें दो प्रमुख विधेयक शामिल हैं:
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक: उच्च शिक्षा के लिए कई नियामकों की जगह एक शीर्ष नियामक बनाने का प्रस्ताव।
संविधान संशोधन विधेयक: आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को स्वतः पद से हटाने का प्रस्ताव।
इन दोनों विधेयकों की जांच कर रही संसदीय समितियों का काम उस समय धीमा पड़ गया, जब वे अपनी रिपोर्ट अपनाने के करीब थीं। डीएमके इन दोनों प्रस्तावों की आलोचना करती रही है।
पहले भी साथ आ चुके हैं बीजेपी और डीएमके
बीजेपी और डीएमके के बीच राजनीतिक गठबंधन का इतिहास भी रहा है। दोनों दल 1999 के लोकसभा चुनाव में साथ थे। उस समय डीएमके अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा भी थी। हालांकि, 2003 में दोनों के रास्ते अलग हो गए।
बाद में बीजेपी, डीएमके की राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एआईएडीएमके के करीब चली गई। डीएमके और बीजेपी के बीच उस समय वैचारिक मतभेदों के बावजूद गठबंधन को लेकर राजनीतिक परिस्थितियों ने भूमिका निभाई थी।
डीएमके के सामने नई राजनीतिक चुनौती
डीएमके विपक्षी INDIA गठबंधन का अहम हिस्सा रही है, लेकिन तमिलनाडु चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। डीएमके के लिए मौजूदा राजनीतिक स्थिति भी चुनौतीपूर्ण है। खबर के मुताबिक, कांग्रेस के डीएमके से अलग होकर विजय की पार्टी टीवीके का समर्थन करने और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में कदम उठाने के बाद डीएमके के सामने राजनीतिक विकल्प सीमित हो गए हैं।
डीएमके के एक वर्ग में बीजेपी के साथ जाने को लेकर अभी भी असहमति है। वहीं, बीजेपी भी डीएमके की हिंदुत्व विरोधी राजनीति की आलोचना करती रही है। ऐसे में दोनों दलों के बीच संभावित नजदीकी वैचारिक सहमति से ज्यादा राजनीतिक जरूरतों से प्रेरित हो सकती है।
परिसीमन बिल पर डीएमके का समर्थन भले ही तत्काल एनडीए में शामिल होने का संकेत न हो, लेकिन इससे दोनों दलों के बीच भविष्य में राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना जरूर खुल सकती है।
जब साथ आए थे कांग्रेस और DMK
राजनीति में पुराने मतभेद हमेशा गठबंधन की राह नहीं रोकते। इसका उदाहरण 2004 में कांग्रेस और डीएमके के साथ आने से मिला था। इससे पहले सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने एम करुणानिधि सरकार पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में मिलीभगत का आरोप लगाया था। दोनों दलों के बीच तल्ख रिश्तों के बावजूद बाद में गठबंधन हुआ। डीएमके के एक कई बार सांसद रह चुके नेता ने इसी उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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