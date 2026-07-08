भारत की ताकत बढ़ाने आगे आया बड़ा देश, चीन की घेराबंदी से विकास तक देगा साथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा पर हैं। सोमवार को वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे थे। इसी क्रम में उनकी यात्रा का अगला पड़ाव ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया भी भारत के अहम साझेदार के तौर पर उभरा है।

जापान की तरह ऑस्ट्रेलिया भी भारत के ऐसे सहयोगी के तौर पर उभरा है, जो न सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत के नजरिए के साथ खड़ा है। साथ ही वह जापान की तरह भारत के बुनियादी ढांचे में भी निवेश कर रहा है। माना जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रिश्तों को और मजबूती देगी। मोदी बुधवार को तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले वह वर्ष 2014, वर्ष 2023 में वहां गए थे।

PM मोदी सोमवार को जकार्ता पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। यह उनके तीन देशों के दौरे का पहला चरण था। जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं।

कूटनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह यात्रा क्वाड को भी मजबूती देने में अहम साबित होगी। खासकर, ऐसे समय में जब लंबे समय से क्वाड शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया है। हाल में जापानी पीएम ने भारत दौरे में इस मुद्दे पर मोदी से चर्चा की थी। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली बैठक के बाद क्वाड सम्मेलन को लेकर स्थिति साफ हो सकती है। क्वाड में भारत, जापान, अमेरिका संग ऑस्ट्रेलिया भी एक मजबूत सदस्य है।

खनिज और शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा सूत्रों के अनुसार, दोनों देश व्यापारिक संबंधों की मजबूती संग अहम खनिज क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर वार्ता होगी। अब तक आठ ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों को भारत में मंजूरी मिल चुकी है।

बुनियादी ढांचे में निवेश लगातार बढ़ रहा दोनों देशों के रिश्तों में अहम बात यह है कि वह भारत के बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पेंशन-अवसंरचना कोष ने भारत में सड़क, लॉजिस्टिक, हरित ऊर्जा, शहरी अवसंरचना क्षेत्र में बड़े निवेश किए हैं। वह लगातार बढ़ रहा है।

ऑस्ट्रेलियाई कंपनी की डिजिटल क्षेत्र में बड़ी पहल जून, 2026 में मोदी से मुलाकात में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी एयरट्रंक के संस्थापक रॉबिन खुदा ने 2030 तक 30 अरब डॉलर (लगभग तीन लाख करोड़) के निवेश की घोषणा की है। इसका उद्देश्य पांच गीगावॉट से अधिक डिजिटल अवसंरचना विकसित करना है।

कैसा रहा इंडोनेशिया दौरा भाषा के अनुसार, पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत और इंडोनेशिया ने मंगलवार को स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में समझौते किए हैं। इनमें दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश में भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) बैंगलोर का विदेशी परिसर खोलने के लिए भी एक समझौता शामिल है। ये समझौते पीएम मोदी की यात्रा के दौरान किए गए लगभग एक दर्जन समझौतों का हिस्सा हैं, जिनमें रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और समुद्री सुरक्षा सहयोग से जुड़े समझौते भी शामिल हैं।