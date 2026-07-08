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भारत की ताकत बढ़ाने आगे आया बड़ा देश, चीन की घेराबंदी से विकास तक देगा साथ

By Nisarg Dixit
हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली, मदन जैड़ा
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा पर हैं। सोमवार को वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे थे। इसी क्रम में उनकी यात्रा का अगला पड़ाव ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया भी भारत के अहम साझेदार के तौर पर उभरा है।

भारत की ताकत बढ़ाने आगे आया बड़ा देश, चीन की घेराबंदी से विकास तक देगा साथ

जापान की तरह ऑस्ट्रेलिया भी भारत के ऐसे सहयोगी के तौर पर उभरा है, जो न सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत के नजरिए के साथ खड़ा है। साथ ही वह जापान की तरह भारत के बुनियादी ढांचे में भी निवेश कर रहा है। माना जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रिश्तों को और मजबूती देगी। मोदी बुधवार को तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले वह वर्ष 2014, वर्ष 2023 में वहां गए थे।

PM मोदी सोमवार को जकार्ता पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। यह उनके तीन देशों के दौरे का पहला चरण था। जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं।

कूटनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह यात्रा क्वाड को भी मजबूती देने में अहम साबित होगी। खासकर, ऐसे समय में जब लंबे समय से क्वाड शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया है। हाल में जापानी पीएम ने भारत दौरे में इस मुद्दे पर मोदी से चर्चा की थी। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली बैठक के बाद क्वाड सम्मेलन को लेकर स्थिति साफ हो सकती है। क्वाड में भारत, जापान, अमेरिका संग ऑस्ट्रेलिया भी एक मजबूत सदस्य है।

खनिज और शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा

सूत्रों के अनुसार, दोनों देश व्यापारिक संबंधों की मजबूती संग अहम खनिज क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर वार्ता होगी। अब तक आठ ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों को भारत में मंजूरी मिल चुकी है।

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बुनियादी ढांचे में निवेश लगातार बढ़ रहा

दोनों देशों के रिश्तों में अहम बात यह है कि वह भारत के बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पेंशन-अवसंरचना कोष ने भारत में सड़क, लॉजिस्टिक, हरित ऊर्जा, शहरी अवसंरचना क्षेत्र में बड़े निवेश किए हैं। वह लगातार बढ़ रहा है।

ऑस्ट्रेलियाई कंपनी की डिजिटल क्षेत्र में बड़ी पहल

जून, 2026 में मोदी से मुलाकात में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी एयरट्रंक के संस्थापक रॉबिन खुदा ने 2030 तक 30 अरब डॉलर (लगभग तीन लाख करोड़) के निवेश की घोषणा की है। इसका उद्देश्य पांच गीगावॉट से अधिक डिजिटल अवसंरचना विकसित करना है।

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कैसा रहा इंडोनेशिया दौरा

भाषा के अनुसार, पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत और इंडोनेशिया ने मंगलवार को स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में समझौते किए हैं। इनमें दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश में भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) बैंगलोर का विदेशी परिसर खोलने के लिए भी एक समझौता शामिल है। ये समझौते पीएम मोदी की यात्रा के दौरान किए गए लगभग एक दर्जन समझौतों का हिस्सा हैं, जिनमें रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और समुद्री सुरक्षा सहयोग से जुड़े समझौते भी शामिल हैं।

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हिंद-प्रशांत में निभाएंगे साझेदारी

भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल की आपूर्ति पर सहमति जताई। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने स्वतंत्र और शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत के लिए गहरी द्विपक्षीय साझेदारी के महत्व पर भी जोर दिया।

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निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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