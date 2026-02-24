चार राज्य के 5407 गांवों के लिए बड़ी सौगात, 9072 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट मंजूर, बिहार-झारखंड को क्या मिला?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रधानमंत्री के नए कार्यालय सेवा तीर्थ में हुई बैठक में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की अनुमानित 9072 करोड़ रुपये की इन तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रधानमंत्री के नए कार्यालय सेवा तीर्थ में हुई बैठक में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की अनुमानित 9072 करोड़ रुपये की इन तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें गोंदिया-जबलपुर दोहरीकरण, पुनारख-किउल तीसरी और चौथी लाइन तथा गम्हरिया-चांडिल तीसरी तथा चौथी लाइन शामिल है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के आठ जिलों से गुजरने वाली इन परियोजनाओं पर काम पूरा होने के बाद देश में रेलवे का मौजूदा नेटवर्क 307 किलोमीटर बढ़ जाएगा।
5407 गांवों के रेल संपर्क होगा सुधार
सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद बताया कि इन प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से 98 लाख की आबादी वाले लगभग 5,407 गांवों के रेल संपर्क में सुधार होगा। बढ़ी हुई लाइन क्षमता से आवागमन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसके कारण रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में और सुधार आएगा । ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने में सहायक होंगे। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के नये भारत के विजन के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से इस लोगों को 'आत्मनिर्भर' बनाना है, जिससे उनके रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
जबलपुर-गोंदिया परियोजना को दी गई स्वीकृति
वैष्णव ने कहा कि ये तीनों रेल परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और देश के प्रमुख रेल कॉरिडोरों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। इनमें से पहली प्रमुख परियोजना जबलपुर से गोंदिया रेल लाइन है। उनका कहना था कि यदि हम उत्तर भारत, विशेषकर पूर्वांचल के प्रयागराज, वाराणसी (काशी), इसके बाद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश का रीवा संभाग को देखें तो इन सभी क्षेत्रों से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला पारंपरिक मार्ग जबलपुर से इटारसी, इटारसी से नागपुर और वहां से आगे दक्षिण की ओर जाता है। यह मार्ग लंबा होने के साथ-साथ अत्यधिक व्यस्त भी है। इसकी जगह यदि प्रयागराज से कटनी, कटनी से जबलपुर, जबलपुर से गोंदिया, और आगे चांदाफोर्ट (चंद्रपुर), बल्लारशाह होते हुए सिकंदराबाद तक सीधा रेल कॉरिडोर विकसित होता है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर एक समानांतर और सीधा मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। इसी योजना के तहत जबलपुर-गोंदिया परियोजना को स्वीकृति दी गई है। यह लगभग 231 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जिस पर लगभग 5236 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह रेल लाइन मध्यप्रदेश के जबलपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट जिलों तथा महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से होकर गुजरेगी। इन क्षेत्रों में कई आदिवासी बहुल इलाके भी आते हैं, विशेषकर मंडला, सिवनी और बालाघाट। इस परियोजना से इन क्षेत्रों की संपर्क सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होगा। चूंकि रेल लाइन का कुछ भाग वन्यजीव क्षेत्रों से होकर गुजरता है, इसलिए वन्यजीव संरक्षण के लिए अंडरपास और फेंसिंग (बाड़) जैसी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यह योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है।
वाराणसी और प्रयागराज उत्तर भारत के प्रमुख संगम
वैष्णव ने कहा कि समग्र रूप से देखा जाए तो वाराणसी और प्रयागराज उत्तर भारत के प्रमुख संगम और जंक्शन बिंदु हैं। विशेष रूप से प्रयागराज एक महत्वपूर्ण जंक्शन है जहा मालगाड़ियों, यात्री गाड़ियों, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की आवाजाही एक साथ होती है। यहां विभिन्न दिशाओं से आने वाली गाड़ियां एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं, जिससे बड़ा अवरोध (बॉटलनेक) उत्पन्न होता है और गाड़ियों के परिचालन में विलंब होता है। इसी समस्या के समाधान के लिए तीसरी और चौथी रेल लाइन का अत्यंत सावधानीपूर्वक डिजाइन तैयार किया गया है, ताकि पूर्व से पश्चिम जाने वाला यातायात प्रभावित न हो और उत्तर से दक्षिण जाने वाला यातायात भी सुचारु रूप से चलता रहे। इसके साथ ही, लौह एवं इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्रों टाटानगर, बोकारो और दुर्गापुर तक मालगाड़ियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना भले ही कुछ खंडों में लगभग 26 किलोमीटर मार्ग लंबाई की हो और कुल ट्रैक लंबाई लगभग 50 से 68 किलोमीटर तक हो, परंतु इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक होगा। इससे यातायात क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, माल परिवहन सुगम होगा, यात्रा समय में कमी आएगी और उत्तर से दक्षिण भारत के बीच संपर्क और अधिक सशक्त होगा। कुल मिलाकर, यह परियोजना राष्ट्रीय रेल नेटवर्क को मजबूती प्रदान करने वाली एक दूरदर्शी और रणनीतिक पहल है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
