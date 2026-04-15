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चुनाव के बीच बंगाल में ED का बड़ा ऐक्शन, 159 करोड़ की संपत्ति कोयला घोटाले में जब्त

Apr 15, 2026 04:23 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पश्चिम बंगाल की कुछ लाभार्थी कंपनियों को जान-बूझकर अवैध रूप से निकाले गए कोयले को नकद में खरीदते हुए पाया गया, जिससे उन्होंने अपराध से प्राप्त आय को छिपाने और उसे वैध आय के रूप में दिखाने में मदद की।

चुनाव के बीच बंगाल में ED का बड़ा ऐक्शन, 159 करोड़ की संपत्ति कोयला घोटाले में जब्त

विधानसभा चुनाव के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल में बड़ा ऐक्शन लिया है। ईडी के मुख्यालय कार्यालय ने, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के लीज वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर हो रही अवैध कोयला खनन और चोरी की चल रही जांच के सिलसिले में, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत 159.51 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। जांच से पता चला है कि अवैध खनन का काम एक ऐसे सिंडिकेट द्वारा किया जा रहा था जिसका नेतृत्व अनूप माझी कर रहा था, जिसे लाला के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल की कुछ लाभार्थी कंपनियों को जान-बूझकर अवैध रूप से निकाले गए कोयले को नकद में खरीदते हुए पाया गया, जिससे उन्होंने अपराध से प्राप्त आय को छिपाने और उसे वैध आय के रूप में दिखाने में मदद की।

अटैच की गई संपत्तियों में चल वित्तीय साधनों में किए गए निवेश शामिल हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड और वैकल्पिक निवेश फंड। ये निवेश लाभार्थी संस्थाओं के नाम पर रखे गए थे, जिनमें श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और श्याम फेरो अलॉयज लिमिटेड शामिल हैं। ये संस्थाएं श्याम ग्रुप का हिस्सा हैं, जिसका प्रबंधन और नियंत्रण संजय अग्रवाल और बृज भूषण अग्रवाल के हाथों में है। आगे की जांच से यह साबित हुआ है कि यह सिंडिकेट अवैध खुदाई और बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी में लिप्त था।

वे स्थानीय प्रशासनिक तत्वों की सक्रिय मिलीभगत से चोरी किए गए कोयले को पश्चिम बंगाल की कई फैक्ट्रियों में पहुंचाते थे। उनकी कार्यप्रणाली का एक मुख्य तरीका 'लाला पैड' नामक एक अवैध परिवहन चालान प्रणाली का उपयोग करना था। यह प्रणाली एक नकली टैक्स इनवॉइस के रूप में काम करती थी, जिसे ऐसी संस्थाओं के नाम पर जारी किया जाता था जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं था।

नकली परिवहन चालान के साथ-साथ, ट्रांसपोर्टर को 10 रुपये या 20 रुपये का एक नोट भी दिया जाता था। ट्रांसपोर्टर अवैध कोयला ले जा रहे ट्रक, डंपर या टिपर की नंबर प्लेट के पास उस नोट को रखकर उसकी एक तस्वीर खींचता था और उस तस्वीर को कोयला सिंडिकेट के ऑपरेटर को भेज देता था।

इसके बाद, ऑपरेटर उस तस्वीर को वॉट्सऐप के माध्यम से वाहन के रास्ते में पड़ने वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों को भेज देता था। इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि ट्रक को रास्ते में रोका न जाए, और यदि उसे रोका भी जाए, तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाए। जांच में यह भी पता चला है कि अपराध से अर्जित धन को नकद रूप में ट्रांसफर करने के लिए एक गुप्त 'हवाला' नेटवर्क का उपयोग किया जाता था, जिससे औपचारिक बैंकिंग चैनलों को दरकिनार कर दिया जाता था। इन लेन-देनों को प्रमाणित करने के लिए विशिष्ट पहचानकर्ताओं का इस्तेमाल किया जाता था, जो आमतौर पर नोट का सीरियल नंबर होता था और जिसे भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले के बीच साझा किया जाता था।

जब दोनों के पास मौजूद नोट का मिलान हो जाता था, तो बिना किसी औपचारिक दस्तावेजीकरण के नकद राशि सौंप दी जाती थी; इससे धन का हस्तांतरण अत्यंत सुचारू रूप से और बिना कोई निशान छोड़े संभव हो पाता था। इस लेटेस्ट संपत्ति अटैचमेंट के साथ, इस मामले में अटैच की गई संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर 482.22 करोड़ रुपये हो गया है। इस अपराध में जटिल वित्तीय लेन-देनों की कई परतें शामिल हैं, जिन्हें अवैध रूप से अर्जित धन के स्रोत और उसके स्वामित्व को छिपाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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