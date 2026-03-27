Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विधानसभा चुनाव से पहले EC का बड़ा अभियान, स्कूल और कॉलेजों में ऐक्टिवेट होंगे 5 लाख क्लब

Mar 27, 2026 08:22 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share

नए वोटरों को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। चुनाव आयोग स्कूलों और कॉलेजों में 5 लाख इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब शुरू करने जा रहा है। इनके जरिए लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया जाेगा। 

विधानसभा चुनाव से पहले EC का बड़ा अभियान, स्कूल और कॉलेजों में ऐक्टिवेट होंगे 5 लाख क्लब

अगले महीने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले चुनाव आयोग युवा वोटरों को जागरूक करने और वोट के अधिकारों को समझाने के लिए बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में कम से कम 5 लाख इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) बनाए जाएं। इन क्लब्स के माध्यम से फर्स्ट टाइम वोटर या फिर आने वाले समय में मतदान करने के लिए तैयार होने वाले छात्रों को जागरूक किया जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को जागरूक करने के लिए 2018 में भी इस तरह का अभियान शुरू किया था। उस समय 5.80 लाख ईएलसी बनाए गए थे। जानकारी के मुताबिक इनमें से करीब 5 लाख आज भी ऐक्टिव हैं।

आगामी महीने में असम, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में ईएलसी काम करते हैं। ईएलसी सोशल मीडिया कैंपेन, घरों तक पहुंचकर जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसके अलावा निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी जैसे आयोजन किए जाते हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के मौके पर अच्छा काम करने वाले ईएलसी को सम्मानित भी किया जाता है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
assemby elections Up Election
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।