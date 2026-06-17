अब नीला-सफेद नहीं, इस रंग में दिखेगा बंगाल का तारकेश्वर शिव मंदिर; पीएम मोदी के दौरे से पहले बदलाव
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दो जून को मंदिर का दौरा करने के दौरान घोषणा की थी कि नई पश्चिम बंगाल सरकार मंदिर के रंग में बदलाव करेगी। उन्होंने भगवा रंग को आध्यात्मिकता का प्रतीक बताया था। टीएमसी शासन के दौरान मंदिर को ममता बनर्जी की पहचान माने जाने वाले नीले और सफेद रंग से रंगा गया था।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 20 जून को प्रस्तावित यात्रा से पहले पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठित 18वीं शताब्दी के तारकेश्वर शिव मंदिर को भगवा रंग से रंगा जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह भी आयोजित किया जाएगा। मोदी 20 जून को मंदिर के गर्भगृह में पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद वह हुगली जिले के इस ग्रामीण क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के पिछले महीने सत्ता संभालने के बाद यह उनकी पहली पश्चिम बंगाल यात्रा होगी।
सीएम शुभेंदु ने की थी घोषणा
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दो जून को मंदिर का दौरा करने के दौरान घोषणा की थी कि नई पश्चिम बंगाल सरकार मंदिर के रंग में बदलाव करेगी। उन्होंने भगवा रंग को आध्यात्मिकता का प्रतीक बताया था। पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान मंदिर को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहचान माने जाने वाले नीले और सफेद रंग से रंगा गया था। तारकेश्वर मंदिर प्राधिकरण के प्रमुख दंडीस्वामी सुरेश्वर आश्रम ने प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहाकि मंदिर के विकास, सौंदर्यीकरण और भगवा रंग के साथ नए स्वरूप की पहल भाजपा नीत सरकार का सराहनीय कदम है।
मरम्मत और सफाई का चल रहा काम
मंदिर परिसर में इन दिनों मरम्मत और सफाई का कार्य चल रहा है तथा श्रमिक दीवारों और सीमावर्ती हिस्सों की रंगाई में व्यस्त हैं। दूधपुकुर सरोवर, जहां श्रद्धालु पूजा-अर्चना से पहले पवित्र स्नान करते हैं, उसकी चारदीवारी को भी सफेद रंग के साथ भगवा आभा दी जा रही है। पुरसुरा के विधायक बिमान घोष ने कहा कि प्रधानमंत्री और राज्य सरकार ने इस तीर्थस्थल के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इनमें रेल संपर्क में सुधार, एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत, अस्पताल अवसंरचना का विकास और क्षेत्र से जुड़ी अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।
ऐसा है इतिहास
राजा भरमल्ला द्वारा 1729 में निर्मित इस मंदिर की वास्तुकला मध्य बंगाल की पारंपरिक शैली पर आधारित है, जिसमें ‘आटचाला’ और ‘नाटमंदिर’ जैसी विशेषताएं शामिल हैं। इसे भगवान शिव के 12 प्रमुख धामों अथवा ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक माना जाता है। ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण में, जब विभाजन के कारण अविभाजित बंगाल का भविष्य अनिश्चित था, तब 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके तहत पश्चिम बंगाल को स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनाये रखने का निर्णय लिया गया था।
इस ऐतिहासिक प्रस्ताव से पहले तारकेश्वर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में बंगीय हिंदू महासभा की तीन दिवसीय बैठक हुई थी, जिसमें यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पिछले कुछ वर्षों से पोइला बैशाख (बंगाली नववर्ष के प्रथम दिन) को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाती रही थी।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।