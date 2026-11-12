वीजा नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार ने आसान की प्रक्रिया; टूरिस्ट VISA का भी बदला नाम

सरकार ने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। विदेशी नागरिकों की भारत यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार ने पूरी प्रक्रिया को सरल कर दिया है। मुख्य वीजा श्रेणियां अब 13 से घटकर 9 और उप श्रेणियां 49 से घटकर 23 रह गई हैं। इसके साथ ही फॉर्म के कॉलम को भी 70 फीसदी तक घटा दिया गया है।

भारत सरकार ने वीजा के नियमों को आसान कर दिया है। अब इस प्रक्रिया से मेडीकल, टूरिस्ट और बिजनेस वीजा भारत आने वाले लोगों को वीजा मिलने में आसानी होगी। इसके अलावा टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर भी सरकार ने विजिटर वीजा कर दिया है। इस नए सुधार के बाद मुख्य वीजा श्रेणियां अब 13 से घटकर 9 और उप श्रेणियां 49 से घटकर 23 रह गई हैं। इसके साथ ही फॉर्म के कॉलम को भी 70 फीसदी तक घटा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बदलावों के 2026 के अंत तक पूरी तरह से लागू होने की संभावना है।

गृह मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी बयान में कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य वीजा व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित एवं सुसंगत बनाना और भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप ढालना है। बयान में कहा गया, "भारतीय वीजा व्यवस्था को सरल बनाने पर विचार करते समय सरकार ने विकसित देशों की वीजा प्रणालियों और वैश्विक मानकों का अध्ययन किया।" इसके अलावा यात्रा के समान उद्देश्यों वाली वीजा श्रेणियों को एक साथ करने का मकसद वैध रूप से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के साथ ही उनके लिए उपयुक्त वीजा श्रेणी की पहचान को अधिक स्पष्ट और आसान बनाना है।

टूरिस्ट नहीं, अब विजिटर वीजा गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में टूरिस्ट वीजा का नाम भी बदल दिया है। अब इसे टूरिस्ट नहीं बल्कि विजिटर वीजा के नाम से जाना जाएगा। इस श्रेणी में टूरिस्ट के अलावा, बिजनेस मीटिंग, चिकित्सा परामर्श समेत अन्य उद्देश्य शामिल किए गए हैं। बयान के मुताबिक विजिटर वीजा को दो उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है, इसमें वीजा-1 30 दिनों के लिए दिया जाएगा। इसमें कई बार भारत में आने जाने की अनुमति होगी। यह कम अवधि के लिए होगा। इसमें दूसरी श्रेणी वीजा-2 की है। इसके लिए आवेदन करने वाले विदेशी नागरिकों को 1 से लेकर 10 साल तक भारत में रहने की अनुमति दी जा सकेगी।