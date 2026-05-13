मोदी कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फेरबदल, पार्टी को भी नया रूप देगी भाजपा; मिशन 2027 की तैयारी
जानकारी के मुताबिक इन बदलावों को लेकर भाजपा नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच चर्चा हुई है। संघ उन चेहरों को आगे बढ़ाने के पक्ष में है जो वैचारिक रूप से मजबूत हों और जमीनी स्तर पर सक्रिय रहें।
हाल ही में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। इस कड़ी में केंद्र में मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम का ऐलान करने की तैयारी में हैं। 2027 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इसे भाजपा की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
गौरतलब है कि 26 मई को मोदी सरकार केंद्र में अपने 12 साल पूरे करने जा रही है। साथ ही, 9 जून को प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के दो साल भी पूरे हो जाएंगे। इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया कि इस खास मौके पर कैबिनेट में फेरबदल की संभावना है। इससे पहले पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में नवंबर 2014 में मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ था। इसके बाद जुलाई 2016 और सितंबर 2017 में भी फेरबदल किए गए। वहीं दूसरे कार्यकाल की बात करें तो जुलाई 2021 में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आखिरी बार मई 2023 में मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया गया था।
9 जगहें हैं खाली
फिलहाल भाजपा की अगुवाई वाली NDA सरकार की कैबिनेट में 72 मंत्री शामिल हैं। हालांकि संवैधानिक नियमों के अनुसार यह संख्या 81 तक हो सकती है। यानी 9 नए मंत्रियों के लिए जगह खाली है। चर्चा है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव हो सकता है।
नितिन नवीन बनाएंगे नई टीम
इधर भाजपा में भी बदलाव की चर्चा है। 20 जनवरी को भाजपा अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से ही नितिन नवीन नई राष्ट्रीय टीम के गठन पर काम कर रहे हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक संगठन में इस बार 50 साल से कम उम्र के युवा नेताओं को मौका दिया जा सकता है। वहीं अलग अलग राज्यों के सक्रिय नेताओं को राष्ट्रीय मंच पर लाया जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि इन बदलावों को लेकर भाजपा नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के बीच गहन चर्चा हुई है और संघ उन चेहरों को आगे बढ़ाने के पक्ष में है जो वैचारिक रूप से मजबूत हों और जमीनी स्तर पर सक्रिय रहें।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें