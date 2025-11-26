दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी कामयाबी, डॉ. उमर का साथी गिरफ्तार; खोल सकता है बड़े राज

संक्षेप: दिल्ली धमाके के मामले में एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फरीदाबाद में डॉ. उमर को रहने की जगह और रसद उपलब्ध करवाने वाले शोएब को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली धमाके के मामले में एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी को रहने की जगह दिलवाने और राशन उपलब्ध करवाने वाले शख्स को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम शोएब है। एनआईए ने अब तक इस केस में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। वह फरीदाबाद के धौज का रहने वाला है। लालकिले के सामने धमाके से पहले वह ही उमर को सारी सुविधाएं मुहैया करवाता था।

इस मामले में एजेंसियां तार से तार जोड़ने में लगी हैं। इससे पहले एनआईए ने आत्म्घाती हमलावर डॉ, उमरर के एक और साथी को गिरफ्तार किया था जिसका नाम जसीर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया गया था। उसे श्रीनगर से पकड़ा गया था। वानी उमर के साथ मिलकर इस धमाके की साजिश रच रहा था। बता दें कि इस आतंकी हमले में 13 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हमलावर डॉ. उमर की धज्जियां उड़ गई थीं।

एजेंसी राष्ट्रीय राजधानी में 10 नवंबर को हुए विस्फोट के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए ‘‘विभिन्न कोणों’’ से जांच कर रही है। बयान के मुताबिक, ‘आतंकवाद-रोधी एजेंसी की कई टीमें विभिन्न सुरागों का पता लगाने में जुटी हैं और आतंकवादी हमले में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करने के लिए विभिन्न राज्यों में तलाशी अभियान चला रही हैं।’’