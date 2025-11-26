Hindustan Hindi News
दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी कामयाबी, डॉ. उमर का साथी गिरफ्तार; खोल सकता है बड़े राज

दिल्ली धमाके के मामले में एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फरीदाबाद में डॉ. उमर को रहने की जगह और रसद उपलब्ध करवाने वाले शोएब को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है।

Wed, 26 Nov 2025 11:24 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली धमाके के मामले में एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी को रहने की जगह दिलवाने और राशन उपलब्ध करवाने वाले शख्स को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम शोएब है। एनआईए ने अब तक इस केस में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। वह फरीदाबाद के धौज का रहने वाला है। लालकिले के सामने धमाके से पहले वह ही उमर को सारी सुविधाएं मुहैया करवाता था।

इस मामले में एजेंसियां तार से तार जोड़ने में लगी हैं। इससे पहले एनआईए ने आत्म्घाती हमलावर डॉ, उमरर के एक और साथी को गिरफ्तार किया था जिसका नाम जसीर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया गया था। उसे श्रीनगर से पकड़ा गया था। वानी उमर के साथ मिलकर इस धमाके की साजिश रच रहा था। बता दें कि इस आतंकी हमले में 13 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हमलावर डॉ. उमर की धज्जियां उड़ गई थीं।

एजेंसी राष्ट्रीय राजधानी में 10 नवंबर को हुए विस्फोट के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए ‘‘विभिन्न कोणों’’ से जांच कर रही है। बयान के मुताबिक, ‘आतंकवाद-रोधी एजेंसी की कई टीमें विभिन्न सुरागों का पता लगाने में जुटी हैं और आतंकवादी हमले में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करने के लिए विभिन्न राज्यों में तलाशी अभियान चला रही हैं।’’

एनआईए ने लाल किले के पास जिस कार में धमाका हुआ था उसे चला रहे उमर उन नबी को ‘आत्मघाती हमलावर’ बताया है। साथ ही एजेंसी ने कार के लिए ‘वाहन-जनित संवर्धित विस्फोटक उपकरण’ (वीबीआईईडी)शब्द का भी इस्तेमाल किया है। फोरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि वीबीआईईडी धमाके में मारा गया वाहन चालक उमर उन नबी ही था जो मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और फरीदाबाद में स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के सामान्य चिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर कार्यरत था।

