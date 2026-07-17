बलूचिस्तान में PAK फौजियों का संहार, फडणवीस को लेकर संजय राउत का बड़ा दावा; टॉप-5 न्यूज

बलूचिस्तान में BLA के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर जोरदार हमला किया है। इस हमले में करीब 45 पाकिस्तानी फौजियों की मौत हो गई है। हालांकि, अभी तक पाकिस्तान सेना ने इस संख्या पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन फ्रंट के हमले में करीब 45 सैनिकों की जान चली गई है। इसके बाद पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि जल्दी ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से देवेंद्र फडणवीस की विदाई हो सकती है। उनकी जगह पर किसी अन्य मंत्री को बैठाया जा सकता है। राउत के मुताबिक फडणवीस को केंद्र में जिम्मेदारी दी जा सकती है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ... बलूच हमले में पाकिस्तान के 45 सैनिकों की मौत पाकिस्तान से खुद को अलग करने का ऐलान कर चुके बलूसिस्तान ने इसकी शुरूआत कर दी है। गुरुवार को मस्तुंग जिले में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाक फौज पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब तीन दर्जन पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है, जब पीओके में भी लगातार पाकिस्तानी सेना संघर्ष कर रही है। हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने अभी तक इस आंकड़े की पुष्टि नहीं की है। पढ़ें पूरी खबर....

महाराष्ट्र सीएम पद से देवेंद्र फडणवीस की होगी विदाई- संजय राउत शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पद से विदाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में फडणवीस को केंद्र में जिम्मेदारी दी जा सकती है और राज्य में उनकी जगह पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। राउत ने कहा, "अगर केंद्र मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, तो फडणवीस देश की सेवा के लिए वहां पर जा सकते हैं। और भाजपा किसी दूसरे नेता को मंत्री बना सकती है। पढ़ें पूरी खबर...

बांकीपुर उपचुनाव से पहले पीके की पार्टी की नई मांग प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा चुनाव से पहले आयोग ने नई मांग की है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव से जीविका दीदीयों और अद्धसैनिक बलों को दूर रखा जाए। जन सुराज की तरफ से आरोप लगाया गया कि जीविका दीदीयों ने पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों को प्रभावित किया था। इसलिए 422 मतदान केंद्रों पर इस बार इनकी ड्यूटी न लगाई जाए। जनसुराज की तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले इन्हीं को ध्यान में रखकर महिला रोजगार योजना शुरू की थी। इसमें चुनाव से ठीक पहले 10 हजार रुपए की नकद सहायता दी गई थी। पढ़ें पूरी खबर...

जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतरे मौलाना शहाबुद्दीन उत्तर प्रदेश के रामपुर में पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर ऐक्शन होने वाला है। तमाम बयानबाजी की बीच गुरुवार को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने चिंता जताई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि आजम खान की गलतियों की सजा यूनिवर्सिटी को न दी जाए। क्योंकि इसमें सैकडों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। पढ़ें पूरी खबर...