जुबिन गर्ग की मौत के मामले में बड़ा ऐक्शन, चचेरा भाई गिरफ्तार; असम में है DSP

इससे पहले पुलिस ने 2 अक्तूबर को जुबिन के बैंड में शामिल शेखर ज्योति गोस्वामी, अमृतवर्व महंत को घिरफ्तार किया था। ये दोनों भी सिंगापुर में आयोजित याच पार्टी में थे। मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल मैनेजर श्यामकनु महंत को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले की जांच कर रही असम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खबर है कि SIT ने सिंगर के चचेरे भाई संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है। खास बात है कि संदीपन असम पुलिस में डीएसपी पद पर हैं। वह सिंगर के साथ ही सिंगापुर यात्रा पर गए थे। जुबिन की 19 सितंबर को याच पार्टी के दौरान डूबने के चलते मौत हो गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में यह 5वीं गिरफ्तारी है। संदीपन भी जुबिन के साथ सिंगापुर गए थे और यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। खबर है कि वह भी याच पार्टी में थे और घटना के बाद जुबिन से जुड़ी चीजों को भारत लेकर आए थे। अधिकारियों का कहना है कि पांच दिनों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

असम सीआईडी के एसडीजीपी मुन्ना गुप्ता ने कहा है, 'आज हमने पूछताछ के बाद संदीपन को गिरफ्तार किया है। चूंकि अभी जांच जारी है इसलिए इससे ज्यादा खुलासा नहीं कर सकते। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी।'