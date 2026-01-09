सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी मामले में बड़ा ऐक्शन, मुख्य पुजारी गिरफ्तार

संक्षेप: केरल के सबरीमाला मंदिर में सोने के आभूषणों की चोरी वाले मामले में जांच टीम ने बड़ा ऐक्शन लिया है। एसआईटी ने मुख्य आरोपी के बयानों के आधार पर मंदिर के मुख्य पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है।

सबरीमाला मंदिर से सोने के गहनों के चोरी होने के मामले में बड़ा ऐक्शन सामने आया है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने मंदिर के मुख्य पुजारी कंदारारु राजीवरु को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सहयोग के लिए पहले एसआईटी ने उनसे पूछताछ की उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सुबह के करीब एसआईटी ने राजीवरू को पूछताछ के लिए अपने साथ बुलाया था। इसके बाद एक अज्ञात स्थान पर उनके साथ पूछताछ की गई और फिर दोपहर के समय उनकी औपचारिक रूप से गिरफ्तारी कर ली गई।

आपको बता दें, एसआईटी की तरफ से यह ऐक्शन इस मामले में मुख्य उन्नीकृष्णन पोट्टी और त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पद्मकुमार के बयानों के आधार पर की गई है।

एसआईटी की तरफ से अभी तक की गई जांच के आधार पर पता चला है कि राजीव के पोट्टी के साथ घनिष्ठ संबंध थे। इस मामले के सामने आए पर उन्होंने मिलकर मंदिर में द्वारपालक की प्लेटों और श्रीकोविल (गर्भ गृह) के द्वार के फ्रेम की प्लेटों को दोबारा चढ़ाने की पेशकश की थी।