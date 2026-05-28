NEET पेपर लीक पर बड़े ऐक्शन की तैयारी, राजनाथ सिंह के घर हाई लेवल मीटिंग में पहुंचे कई बड़े मंत्री
NEET पेपर लीक पर केंद्र सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। राजनाथ सिंह के आवास पर शिक्षा मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया और NTA DG की बड़ी बैठक हुई। 3 मई को हुई परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को रद्द हुई थी।
NEET पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ऐक्शन मोड में नजर आ रही है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर सरकार के शीर्ष मंत्री पहुंचे हैं। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि क्या सरकार कोई बड़ी घोषणा करने की तैयारी कर रही है। एनटीए ने तीन मई को नीट-यूजी आयोजित की थी। हालांकि प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप लगने के बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। अब 21 जून को परीक्षा होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक में रक्षा मंत्री के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। इसके अलावा NTA डीजी समेत कई अधिकारी भी बैठक में पहुंचे हैं।
किन मुद्दों पर हो रही है बैठक
खबर है कि बैठक के दौरान भविष्य में सतर्कता बरतने को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की जा रही है, ताकि कोई पेपर लीक न हो। मीटिंग में पेपर लीक से जुड़ी घटनाओं से बचने के लिए उपाय तय करने पर चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं।
CBI हिरासत में दो आरोपी
बुधवार को विशेष न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें दोनों आरोपियों डॉ मनोज भगवानराव शिरुरे तथा फिजिक्स शिक्षक तेजस हर्षदकुमार शाह से पांच दिन और पूछताछ की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने यह याचिका स्वीकार कर ली। बुधवार को दोनों को 5 दिनों की हिरासत में भेजा गया है।
इसी के साथ प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'अदालत इस बात से संतुष्ट है कि आरोपियों को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के अनुरोध को मंजूरी देने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।' दोनों आरोपियों को 1 जून को अदालत में पेश किया जाएगा।
विशेष लोक अभियोजक वीके पाठक ने अदालत के समक्ष दलीलें रखते हुए कहा कि शिरुरे परीक्षा लीक से जुड़े संगठित अपराध में एक 'सक्रिय साजिशकर्ता' था और उसने परीक्षा से पहले गोपनीय परीक्षा सामग्री को हासिल करने तथा उसे प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शाह ने परीक्षा से पहले सह-आरोपी मनीषा हवलदार से भौतिकी के प्रश्न और नोट्स प्राप्त किए थे और बाद में उन्हें एक अन्य आरोपी के पति को आगे भेज दिया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि शाह ने परीक्षा से पहले सह-आरोपी मनीषा हवलदार से भौतिकी के प्रश्न और नोट्स प्राप्त किए थे और बाद में उन्हें एक अन्य आरोपी के पति को आगे भेज दिया था। उन्होंने कहा, ‘आरोपी ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया और नीट (यूटी)2026 परीक्षा से संबंधित भौतिकी के प्रश्नों तथा नोट्स के उपयोग के बारे में कोई खुलासा नहीं किया।’
न्यायाधीश ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार आरोपियों तथा उनके परिजनों को बता दिए गए थे और संबंधित दस्तावेज भी उन्हें उपलब्ध करा दिए गए थे। अदालत ने कहा कि आरोपों से यह प्रतीत होता है कि आरोपी उस बड़े गिरोह का हिस्सा थे, जो परीक्षा की निर्धारित तिथि से पहले प्रश्नपत्र लीक करने में संलिप्त था।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें