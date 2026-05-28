NEET पेपर लीक पर बड़े ऐक्शन की तैयारी, राजनाथ सिंह के घर हाई लेवल मीटिंग में पहुंचे कई बड़े मंत्री

NEET पेपर लीक पर केंद्र सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। राजनाथ सिंह के आवास पर शिक्षा मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया और NTA DG की बड़ी बैठक हुई। 3 मई को हुई परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को रद्द हुई थी।

NEET पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ऐक्शन मोड में नजर आ रही है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर सरकार के शीर्ष मंत्री पहुंचे हैं। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि क्या सरकार कोई बड़ी घोषणा करने की तैयारी कर रही है। एनटीए ने तीन मई को नीट-यूजी आयोजित की थी। हालांकि प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप लगने के बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। अब 21 जून को परीक्षा होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक में रक्षा मंत्री के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। इसके अलावा NTA डीजी समेत कई अधिकारी भी बैठक में पहुंचे हैं।

किन मुद्दों पर हो रही है बैठक खबर है कि बैठक के दौरान भविष्य में सतर्कता बरतने को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की जा रही है, ताकि कोई पेपर लीक न हो। मीटिंग में पेपर लीक से जुड़ी घटनाओं से बचने के लिए उपाय तय करने पर चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं।

CBI हिरासत में दो आरोपी बुधवार को विशेष न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें दोनों आरोपियों डॉ मनोज भगवानराव शिरुरे तथा फिजिक्स शिक्षक तेजस हर्षदकुमार शाह से पांच दिन और पूछताछ की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने यह याचिका स्वीकार कर ली। बुधवार को दोनों को 5 दिनों की हिरासत में भेजा गया है।

इसी के साथ प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'अदालत इस बात से संतुष्ट है कि आरोपियों को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के अनुरोध को मंजूरी देने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।' दोनों आरोपियों को 1 जून को अदालत में पेश किया जाएगा।

विशेष लोक अभियोजक वीके पाठक ने अदालत के समक्ष दलीलें रखते हुए कहा कि शिरुरे परीक्षा लीक से जुड़े संगठित अपराध में एक 'सक्रिय साजिशकर्ता' था और उसने परीक्षा से पहले गोपनीय परीक्षा सामग्री को हासिल करने तथा उसे प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शाह ने परीक्षा से पहले सह-आरोपी मनीषा हवलदार से भौतिकी के प्रश्न और नोट्स प्राप्त किए थे और बाद में उन्हें एक अन्य आरोपी के पति को आगे भेज दिया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि शाह ने परीक्षा से पहले सह-आरोपी मनीषा हवलदार से भौतिकी के प्रश्न और नोट्स प्राप्त किए थे और बाद में उन्हें एक अन्य आरोपी के पति को आगे भेज दिया था। उन्होंने कहा, ‘आरोपी ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया और नीट (यूटी)2026 परीक्षा से संबंधित भौतिकी के प्रश्नों तथा नोट्स के उपयोग के बारे में कोई खुलासा नहीं किया।’