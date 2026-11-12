सोनम वांगचुक पर सरकार का बड़ा ऐक्शन! विरोध स्थल से जबरन हटाने के बाद अब 60 दिनों का बैन
आदेश में कहा गया है कि ऐसी आशंका है कि अगर इन गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया गया, तो इससे नगर समिति, पंचायतों और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद , लेह के चुनावों से जुड़ी चल रही चुनावी प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर सख्त ऐक्शन लिया है। प्रसासन ने उनकी आवाजाही और सार्वजनिक गतिविधियों पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने इसके पीछे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका और केंद्र शासित प्रदेश में चल रही चुनावी प्रक्रिया में बाधा आने की संभावना का हवाला दिया है। यह कदम लद्दाख पुलिस द्वारा बुधवार रात की गयी एहतियाती कार्रवाई के बाद उठाया गया है, जिसमें पुलिस ने वांगचुक को लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क स्थित विरोध स्थल से हटा दिया था।
लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी एक आदेश में वांगचुक को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने या किसी अनधिकृत रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा का आयोजन करने या उसमें भाग लेने से मना किया गया है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है या चल रही चुनावी प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया है, "ऐसी आशंका है कि अगर इन गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया गया, तो इससे नगर समिति, पंचायतों और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह के चुनावों से जुड़ी चल रही चुनावी प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही, इससे लेह जिले में चल रही वैधानिक चुनावी प्रक्रियाओं के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने में भी बाधा आ सकती है।"
यह आदेश लेह के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के एक संदेश के बाद आया है। बताया गया है कि उन्होंने वांगचुक की पिछली गतिविधियों, उनकी पृष्ठभूमि और जनता को एकजुट करने तथा उकसाने के कथित प्रयासों का हवाला देते हुए उनके खिलाफ एहतियाती कदम उठाने की मांग की थी। प्रशासन का कहना है कि वांगचुक के भविष्य के कार्यक्रम, प्रदर्शन, भूख हड़ताल और जनसभाएं जिले में शांति और व्यवस्था को बिगाड़ सकती हैं। प्रशासन ने नगर समिति, पंचायतों और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह के चुनावों के लिए लागू 'आदर्श आचार संहिता' का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां चुनाव प्रक्रिया के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन पर बुरा असर डाल सकती हैं। इस आदेश को कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) के नेता सज्जाद कारगिली ने 'एक्स' पर साझा किया है।
वांगचुक पर ये पाबंदियां ऐसे समय में लगायी गयी हैं जब 'लेह एपेक्स बॉडी' (एलएबी) ने फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिये हैं। 'आदर्श आचार संहिता' के दौरान विरोध प्रदर्शन करने पर लगी पाबंदियों के बीच, एलएबीने गुरुवार को एक शांतिपूर्ण धरना दिया। एक बयान में, एपेक्स बॉडी ने कहा कि इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, जो उनके नेतृत्व और मांगों के लिए जनता के निरंतर समर्थन को दर्शाता है। वांगचुक भी 'लेह एपेक्स बॉडी' के सदस्य हैं। इस बीच केडीए ने शनिवार शाम कारगिल में एक कैंडल मार्च निकालने की घोषणा की है। यह कदम लद्दाख के मौजूदा आंदोलन और वहां के मुद्दों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए उठाया गया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।