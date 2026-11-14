बाइक सवार को बचाने में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा की दो बसों की टक्कर, चार की मौत; पंजाब में बड़ा हादसा
पंजाब के पंजाब के तरनतारन में शनिवार को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा की बसें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 4 तीर्थ यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 30 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के समय दोनों बसों में कुल 37 लोग सवार थे।
पंजाब के पंजाब के तरनतारन में शनिवार को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा की बसें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 4 तीर्थ यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 30 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के समय दोनों बसों में कुल 37 लोग सवार थे। सभी घायलों को तरन तारन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में भिड़ी बसें, तेज धमाका हुआ हादसा तरनतारन में शनिवार शाम चार बजे नेशनल हाईवे-54 पर गांव नौशहरा पन्नूआ में हुआ।
बाइक सवार को बचाने में
दोनों बसें फिरोजपुर से यात्रियों को लेकर श्री हरिमंदिर साहिब, अमृतसर जा रही थीं। इसी दौरान नौशहरा पन्नूआं के पास डिवाइडर के बीच से एक बाइक सवार गुजर रहा था। उसे बचाने के लिए आगे चल रही तीर्थ यात्रा बस के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। तभी पीछे से आ रही दूसरी बस उससे टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे की सूचना सभी मृतकों और घायलों के परिजनों को दी गई है।
मृतकों के शरीर के कई हिस्से हुए
हादसा इतना भीषण था कि मृतकों के शरीर के कई हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों बसों के अगले हिस्से भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। तरनतारन के एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस अधिकारियों की टीम भेज दी गई है और राहत कार्य जारी है। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
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जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
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