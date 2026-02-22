Hindustan Hindi News
पॉश एरिया में रफ्तार का कहर, हैदराबाद में चार करोड़ की फरारी ने तीन को कुचला

Feb 22, 2026 08:46 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबाद
हैदराबाद में रविवार को रफ्तार ने कहर ढाया। चार करोड़ की फरारी ने तीन लोगों को कुचल दिया। हादसे में तीनों बुरी तरह से घायल हो गए। यह हादसा जुबिली हिल्स इलाके में रोड नंबर 45 के पास हुआ।

हैदराबाद में रविवार को रफ्तार ने कहर ढाया। चार करोड़ की फरारी ने तीन लोगों को कुचल दिया। हादसे में तीनों बुरी तरह से घायल हो गए। यह हादसा जुबिली हिल्स इलाके में रोड नंबर 45 के पास हुआ। यह इलाका मशहूर टॉलीवुड एक्टर नंदामुरी बालाकृष्णा के आवास के पास है। पुलिस ने बताया कि कार से ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और कार एक बिजली के पोल से टकरा गई। इसके बाद यह विपरीत दिशा से आ रही कार से टकरा गई। वहीं, कार के पीछे कुछ अन्य वाहन भी हादसे के शिकार हुए। हालांकि फेरारी चला रहे शख्स की पहचान नहीं सामने आई है।

किसके नाम पर रजिस्टर है कार
इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए और बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम लग गया। जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि फेरारी वेंकट राजा रेड्डी के नाम पर दर्ज है।

शुरुआती जांच में क्या आया
वहीं, अभी तक इस बात से पर्दा नहीं उठ सका है कि इस गाड़ी को चला कौन रहा था। ड्राइवर का अल्कोहल टेस्ट निगेटिव आया है। जानकारी के मुताबिक वह किसी शादी में शामिल होने जा रहा था। ट्रांसपोर्ट अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट में पता चला है कि ब्रेक और इंजन में मालफंक्शन के चलते यह हादसा हुआ है।

दिल्ली में हुआ था हादसा
गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला था। बीबीए अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा साहिल तीन फरवरी को ऑफिस जा रहा था कि तभी सामने से आ रही एक ‘एसयूवी’ (स्कॉर्पियो एन) ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एसयूवी को कथित तौर पर 17 वर्षीय एक लड़का चला रहा था और उसकी बहन उसके बगल में बैठी थी। एसयूवी बाद में वहां खड़ी एक टैक्सी से भी टकरा गई, जिससे उसके चालक को चोटें आईं।

