चेन्नई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, इंडिगो फ्लाइट की विंडशील्ड में आई दरार; सभी 76 यात्री सुरक्षित

लैंडिंग के बाद विमान को बे नंबर 95 पर खड़ा किया गया, जहां तकनीकी टीमों ने क्षतिग्रस्त ग्लास पैनल को बदलने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि, दरार के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 08:52 AM
चेन्नई के हवाई अड्डे पर गुरुवार देर रात एक बड़ी घटना होते-होते बच गई। मदुरै से चेन्नई आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट की सामने की विंडशील्ड (कॉकपिट ग्लास) में दरार (क्रैक) पड़ गई। सूत्रों के अनुसार, यह दरार लैंडिंग से ठीक पहले पायलट की नजर में आई। इंडिगो की यह उड़ान रात 11:12 बजे सुरक्षित रूप से लैंड हुई, जिसमें 76 यात्री सवार थे।

जैसे ही पायलट ने दरार देखी उसने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को सूचित किया। इसके बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल तुरंत सक्रिय कर दिए गए, जिससे विमान सुरक्षित रूप से रनवे पर उतारा जा सका। सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से उतार लिया गया और किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली।

लैंडिंग के बाद विमान को बे नंबर 95 पर खड़ा किया गया, जहां तकनीकी टीमों ने क्षतिग्रस्त ग्लास पैनल को बदलने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि, दरार के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है।

आपको बता दें कि इस घटना के कुछ घंटे पहले ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने प्रमुख घरेलू एयरलाइनों और विमानन अधिकारियों के साथ एक मासिक समीक्षा बैठक की थी। बैठक में त्योहारी सीजन से पहले सुरक्षा, संचालन और यात्री सेवाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने इस दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए और एयरलाइनों से किरायों को उचित बनाए रखने की अपील की। उन्होंने DGCA की टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट को किराया नियंत्रण पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया।

एयरलाइनों ने बैठक में बताया कि वे त्योहारी भीड़ को देखते हुए व्यस्त रूटों पर अतिरिक्त उड़ानें जोड़ रही हैं और यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं। बैठक में एयरसेवा पोर्टल पर शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार, सतत और स्वच्छ प्रथाओं को अपनाने तथा प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन के अनुरूप स्वच्छ हवाई अड्डों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।

