होर्मुज संकट के बीच बड़ा हादसा, ओमान तट पर तेल टैंकर में आग; 24 भारतीय नाविक हैं सवार

ओमान के तट पर मेडागास्कर ध्वज वाले तेल टैंकर ‘मारिवेक्स’ में भीषण आग लग गई है। जहाज पर सवार 24 भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। जहाजरानी मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।

होर्मुज स्ट्रेट में तनाव कम होने के फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इसी बीच ओमान के तट के निकट एक भारतीय नाविक वाले तेल टैंकर में आग लगने की खबर है। जहाज पर सवार सभी 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। शिपिंग मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से जानकारी देते हुए कहा कि ओमान के तट पर मेडागास्कर ध्वज वाला तेल टैंकर 'मारिवेक्स' में आग लग गई है। जहाज पर सवार 24 भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं।

मंत्रालय के संघीय बंदरगाह एवं जहाजरानी निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि आग स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे लगी। उन्होंने कहा कि जहाज पर इस समय कोई माल नहीं था। ओपेश शर्मा ने आगे बताया कि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सभी 24 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, विदेशों में भारतीय दूतावास, भारतीय नौसेना तथा रक्षा मंत्रालय के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घटना ओमान तट से करीब 15 समुद्री मील दूर हुई। अचानक हुए जोरदार विस्फोट ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया। विस्फोट के बाद जहाज में भीषण आग भड़क उठी, जिससे पूरे समुद्री क्षेत्र में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, विस्फोट से इंजन रूम में बड़ा छेद हो गया, जिस कारण जहाज का संतुलन बिगड़ गया। स्थिति गंभीर होते ही चालक दल ने आपातकालीन SOS संदेश भेजा। फिलहाल हताहत की खबर नहीं है।

तुर्की में 10 महीने बाद राहत इसी बीच, तुर्की के मारमारा सागर में 10 महीने से फंसे चार भारतीय नाविकों को आखिरकार जहाज से उतार लिया गया है। ये नाविक मंगोलियाई ध्वज वाले कंटेनर जहाज एजरा सी (AZRA C) पर सवार थे, जो अगस्त 2025 से इस्तांबुल के पास लंगर डाले खड़ा था। जहाज के कथित मालिकों को जनवरी 2026 में एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जहाज और उस पर सवार चालक दल अनिश्चितकाल तक फंस गए थे।

इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के तुर्की प्रतिनिधि सेलाहट्टिन पोलाट ने एएफपी को बताया कि नाविकों की लंबी मुश्किलें अब खत्म हो गई हैं। आईटीएफ और मरीन एम्प्लॉइज़ सॉलिडैरिटी एसोसिएशन ने इन नाविकों को पानी और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई थी। पोलाट ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार जहाज पर हर समय पर्याप्त चालक दल होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। नया दल नहीं आया और पुराने दल को नहीं बदला गया।