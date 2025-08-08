शादीशुदा पुरुष से बनाती रही संबंध और रेप केस कर दिया, फिर रख दी एक शर्त

महिला को शख्स के शादीशुदा पता होने के बाद भी अफेयर जारी रहा, लेकिन 2022 में उस समय दोनों के संबंधों में खटास आई जब महिला ने उससे शादी करने के लिए कहा। शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि उसने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था।

IT क्षेत्र में काम करने वाले 40 वर्षीय एक शख्स के खिलाफ रेप केस करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, उसे कोर्ट ने 8 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। दरअसल, जांच में सामने आया है कि लंबे समय तक शख्स के साथ संबंध में रहने वाली महिला ने शिकायत वापस लेने के लिए 1 करोड़ की मोटी रकम की मांग की थी। जांच में कई और चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं।

बुधवार को महाराष्ट्र की छारकोप पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि कांदिविली पश्चिम में रहने वाले शादीशुदा IT कर्मचारी का लंबे समय से एक अन्य महिला से संबंध था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे। दोनों की मुलाकात साल 2012 में हुई और 2017 तक उनकी बातचीत और गहरी हो गई।

महिला को शख्स के शादीशुदा पता होने के बाद भी अफेयर जारी रहा, लेकिन 2022 में उस समय दोनों के संबंधों में खटास आई जब महिला ने उससे शादी करने के लिए कहा। शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि उसने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था।

साल 203 में महिला ने बोरिवली पुलिस स्टेशन में रेप केस दर्ज कराया। इसके बाद IT कर्मचारी करीब 1 महीना तक जेल में रहा। उसके गिरफ्तार होते ही महिला और उसके भाई ने जमानत के लिए मदद की पेशकश की। दोनों ने NOC देने के लिए कथित तौर पर रकम की मांग की थी।

फिर मिलकर किया हमदर्दी का ढोंग IT कर्मचारी को जमानत मिलने के बाद महिला फिर उसके पास गई और इस बार हमदर्दी दिखाने लगी। महिला ने दावा किया कि उसने कार्रवाई गुस्से में आकर की थी और वह शिकायत वापस लेने के लिए तैयार हैं। महिला ने कहा कि उसे प्रक्रिया शुरू कराने के लिए वकीलों से बात करनी होगी।

1 फरवरी 2024 को शख्स ने उससे किले में मुलाकात की। तब महिला ने उससे शिकायत वापस लेने के लिए कथित तौर पर 1 करोड़ रुपये की मांग की। जब शख्स ने मना कर दिया, तो उसने रकम घटाकर 50 लाख रुपये कर दी। इसपर भी महिला को इनकार मिला।

महिला का बड़ा खेल 10 मई 2024 को महिला ने शख्स से फिर मुलाकात की और बताया कि वह उसके सभी आर्थिक लेनदेन के बारे में जानती है। महिला ने शख्स से कहा कि उसे पता है कि उसकी पत्नी ने कहां निवेश किया है, कहां खर्च किया जाता है। जब शख्स ने अपने स्तर पर जांच की तो सामने आया कि महिला के दोनों फोन नंबर उसके गूगल अकाउंट से जुड़े हुए थे।

अब पुलिस का कहना है कि इसके जरिए वह बैंक की जानकारी पर नजर रख रही थी, जिनमें ओटीपी और संभावित रूप से पासवर्ड भी हो सकते हैं। खास बात है कि महिला अकेले काम नहीं कर रही थी। एक निजी बैंक का कर्मचारी भी उसकी मदद कर रहा था। खास बात है कि महिला भी पहले किसी और बैंक में काम करती थी।