Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMain concern now is Ex diplomat on Tarique Rahman return to Bangladesh
हिंसा और चिंता के बीच...तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी पर क्या बोलीं पूर्व भारतीय डिप्लोमेट

हिंसा और चिंता के बीच...तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी पर क्या बोलीं पूर्व भारतीय डिप्लोमेट

संक्षेप:

बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी को काफी उम्मीद भरी नजरों से देखा जा रहा है। इस बीच पूर्व भारतीय राजनयिक भी तारिक रहमान की वापसी पर अपने विचार जाहिर कर रहे हैं।

Dec 26, 2025 03:06 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी को काफी उम्मीद भरी नजरों से देखा जा रहा है। इस बीच पूर्व भारतीय राजनयिक भी तारिक रहमान की वापसी पर अपने विचार जाहिर कर रहे हैं। इसी क्रम में बांग्लादेश में उच्चायुक्त रह चुकी रीवा गांगुली दास का बयान आया है। रीवा गांगुली ने कहा कि तारिक की वापसी बांग्लादेश के नजरिए से काफी अहम है। वह अपने देश में शांति बहाल करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गौरतलब है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल के बाद बांग्लादेश लौटे हैं। वह ब्रिटेन में पुनर्वास कर रहे थे। रीवा गांगुली ने कहा कि विदेश में रहते हुए भी तारिक रहमान बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी को अच्छे से मैनेज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश में दक्षिणपंथी ताकतों का उभार चिंता का विषय बना हुआ है, तारिक रहमान चीजों को अच्छे ढंग से बैलेंस कर सकते हैं। रीवा गांगुली ने कहा कि वह ऑनलाइन और दूसरी अन्य तकनीक की मदद से अपनी पार्टी को साथ बनाए रखने में सफल रहे हैं।

पूर्व राजनयिक ने आगे कहा कि तारिक की वापसी से बांग्लादेश में स्थिरता आएगी। इससे दक्षिण पंथी चिंताओं के बीच मध्यमार्गी ताकतों को उभरने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी ऐसे समय में हो रही है जब बांग्लादेश हिंसा से जूझ रहा है। अलग-अलग तरह की आइडियोलॉजी उभर रही हैं। ऐसे में तारिक रहमान बांग्लादेश में बैलेंस बनाने का काम कर सकते हैं। गौरतलब है कि रहमान 17 साल से अधिक समय तक स्वनिर्वासन में रहने के बाद बृहस्पतिवार को ढाका लौट आए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। रहमान 2008 से लंदन में रह रहे थे। वह पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तबीयत खराब होने के बाद 2018 से बीएनपी की प्रभावी रूप से अगुवाई कर रहे हैं।

बीएनपी फरवरी में होने वाले चुनावों में सत्ता हासिल करने के लिए प्रमुख दावेदार के रूप में उभरी है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2001 से 2006 तक बीएनपी के कार्यकाल के दौरान पार्टी की सहयोगी रही जमात-ए-इस्लामी अब उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानी जा रही है, क्योंकि अंतरिम सरकार ने देश के कठोर आतंकवाद-रोधी कानून के तहत एक कार्यकारी आदेश के जरिये अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

रहमान की वापसी ऐसे समय में हुई है, जब प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से देश में अशांति फैल गई है, जिसने पूरे बांग्लादेश को अपनी चपेट में ले लिया है। हादी ने हसीना को सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई थी। देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के प्रमुख दावेदार रहमान ने शाहजलाल हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद नंगे पैर बांग्लादेशी धरती पर खड़े होकर देश की राजनीति में अपनी वापसी को प्रतीकात्मक रूप से चिन्हित किया।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Bangladesh World News In Hindi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।