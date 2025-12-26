हिंसा और चिंता के बीच...तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी पर क्या बोलीं पूर्व भारतीय डिप्लोमेट

संक्षेप: बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी को काफी उम्मीद भरी नजरों से देखा जा रहा है। इस बीच पूर्व भारतीय राजनयिक भी तारिक रहमान की वापसी पर अपने विचार जाहिर कर रहे हैं।

गौरतलब है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल के बाद बांग्लादेश लौटे हैं। वह ब्रिटेन में पुनर्वास कर रहे थे। रीवा गांगुली ने कहा कि विदेश में रहते हुए भी तारिक रहमान बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी को अच्छे से मैनेज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश में दक्षिणपंथी ताकतों का उभार चिंता का विषय बना हुआ है, तारिक रहमान चीजों को अच्छे ढंग से बैलेंस कर सकते हैं। रीवा गांगुली ने कहा कि वह ऑनलाइन और दूसरी अन्य तकनीक की मदद से अपनी पार्टी को साथ बनाए रखने में सफल रहे हैं।

पूर्व राजनयिक ने आगे कहा कि तारिक की वापसी से बांग्लादेश में स्थिरता आएगी। इससे दक्षिण पंथी चिंताओं के बीच मध्यमार्गी ताकतों को उभरने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी ऐसे समय में हो रही है जब बांग्लादेश हिंसा से जूझ रहा है। अलग-अलग तरह की आइडियोलॉजी उभर रही हैं। ऐसे में तारिक रहमान बांग्लादेश में बैलेंस बनाने का काम कर सकते हैं। गौरतलब है कि रहमान 17 साल से अधिक समय तक स्वनिर्वासन में रहने के बाद बृहस्पतिवार को ढाका लौट आए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। रहमान 2008 से लंदन में रह रहे थे। वह पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तबीयत खराब होने के बाद 2018 से बीएनपी की प्रभावी रूप से अगुवाई कर रहे हैं।

बीएनपी फरवरी में होने वाले चुनावों में सत्ता हासिल करने के लिए प्रमुख दावेदार के रूप में उभरी है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2001 से 2006 तक बीएनपी के कार्यकाल के दौरान पार्टी की सहयोगी रही जमात-ए-इस्लामी अब उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानी जा रही है, क्योंकि अंतरिम सरकार ने देश के कठोर आतंकवाद-रोधी कानून के तहत एक कार्यकारी आदेश के जरिये अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।