कुछ शर्म-हया बची भी है... यूसुफ पठान पर यूं क्यों भड़कीं महुआ मोइत्रा? दिल्ली दौरे पर तंज

तृणमूल कांग्रेस में जारी अंदरूनी संकट सोमवार को और गहरा गया। पार्टी के कुछ बागी सांसदों ने नई दिल्ली में भाजपा के सीनियर नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया जब ममता बनर्जी दिल्ली में हैं।

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने विद्रोही पार्टी सांसदों पर सोमवार को तीखा हमला बोला। टीएमसी लीडर ने उन्हें भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के समर्थन की घोषणा करने के लिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने चुनावी जनादेश के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया और इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। मोइत्रा ने टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को भी निशाने पर लिया और दिल्ली जाने की खबरों पर सवाल उठाया। उन्होंने पोस्ट करके कहा, 'और यूसुफ पठान, आप दिल्ली इसलिए भागे जा रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने आपको बुलाया है? कुछ हिम्मत दिखाइए। आपने भारत के लिए खेल खेला है। हमारे जिले ने आपको भारी अंतर से वोट देकर जिताया है। कुछ शर्म करिए और कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाइए।'

महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सांसद तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे, भाजपा या एनडीए से नहीं। उन्होंने कहा, '2024 में सांसद टीएमसी टिकट पर जीते थे। जनादेश एनडीए के लिए नहीं था। सभी लालची स्वार्थी गद्दार अब भाजपा में शामिल हो जाएं, जिनकी पैंट पीली हो चुकी है। कृपया अपनी सीटों से इस्तीफा दें और भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ें। देखते हैं आप कितने बड़े हीरो हैं।'

तृणमूल कांग्रेस में जारी अंदरूनी संकट तृणमूल कांग्रेस में जारी अंदरूनी संकट सोमवार को और गहरा गया जब पार्टी के कुछ बागी सांसदों ने नई दिल्ली में भाजपा के सीनियर नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब तृणमूल प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ चर्चा में व्यस्त थीं। यह घटनाक्रम तृणमूल राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय के पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे बाद सामने आया, जिससे पार्टी के संसदीय दल में बढ़ते असंतोष की अटकलों को और बल मिला है। संगठन पर ममता बनर्जी की पकड़ को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।