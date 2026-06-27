अंडे पर चला डंडा तो उबलीं महुआ, चंपत राय पर अहम फैसला; शाम की पांच बड़ी खबरें
अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर बड़ी खबर आई है। अब ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक जुलाई में होने वाली है। इस दौरान कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। वहीं, बंगाल में मिडडे मील के मेनू से अंडा हटने पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भड़क उठी हैं। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर बड़ी खबर आई है। अब ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक जुलाई में होने वाली है। इस दौरान कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। वहीं, बंगाल में मिडडे मील के मेनू से अंडा हटने पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भड़क उठी हैं। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
चंपत राय की जगह कौन लेगा? 11 जुलाई को ट्रस्ट की बड़ी बैठक; कई अहम फैसले होंगे
अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर की पुष्टि हो गई। शनिवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बयान दिया है। जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और न्यासी डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे प्राप्त हो गए हैं। इन इस्तीफों पर ट्रस्ट की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा। इस्तीफे के बाद चपंत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का दायित्व कौन संभालेगा? यह सवाल उठने लगे हैं और इसको लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। पढ़ें पूरी खबर
अंडे पर चला डंडा तो उबलीं महुआ, सरकार को दे डाला ‘एमएलए कैंटीन’ वाला सुझाव
पश्चिम बंगाल में मिडडे मील से अंडा हटाने का मुद्दा फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसको लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। महुआ ने कहाकि पश्चिम बंगाल में बच्चे सोया खाना पसंद नहीं करते। साथ ही राजमा को लेकर उन्होंने तर्क दिया कि उत्तर भारत की तुलना में यह यहां पर ज्यादा प्रचलित नहीं है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि इस्कॉन से विधानसभा में एमएलए कैंटीन चलवाई जाए। यहां पर मेनू में राजमा चावल होना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर
केतन की लाल रंग की इलेक्ट्रिक कार उगलेगी सिया के खिलाफ सबूत?
पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी पुलिस हिरासत में हैं, जहां पर दोनों पुलिस पूछताछ के दौरान लगातार नए राज उगल रहे हैं। इसी बीच पुणे ग्रामीण की पुलिस केतन अग्रवाल की लाल रंग की इलेक्ट्रिक कार की जांच भी कर रही है, जिसमें सवार होकर केतन और सिया लोहगढ़ किले तक पहुंचे थे। इतना ही नहीं सिया के सोशल मीडिया पेज पर इस कार से जुड़ी एक वीडियो भी डली हुई है, जिसमें केतन सिया को सनरूफ खोलकर सरप्राइज देता है। पढ़ें पूरी खबर
Maharashtra TET पेपर लीक में 1.5 करोड़ की डील, 3 गिरफ्तार; दिल्ली से जुड़े तार
महाराष्ट्र में शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे लाखों युवाओं के अरमानों पर शिक्षा माफिया ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है। महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) 2026 का पेपर लीक होने की भनक लगते ही पूरे पुलिस और शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। ऐन परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, ठाणे पुलिस ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए तीन लोगों को धर दबोचा है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुणे स्थित महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (एमएससीई) ने रविवार, 28 जून को होने वाले टीईटी इम्तिहान को फिलहाल टालने का बड़ा फैसला लिया है। पढ़ें पूरी खबर
पूर्व क्रिकेटर रमेश शर्मनाक हार पर भड़के, कहा- उन्हें लगा आयरलैंड दौरा पिकनिक है
आयरलैंड ने बेलफास्ट में खेले गए पहले टी20 मैच में भारतीय टीम को हराकर इतिहास रच दिया। क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में आयरलैंड की टीम ने टीम इंडिया के खिलाफ पहली जीत हासिल की। श्रेयस अय्यर की टीम के खिलाफ आयरिश खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद से दमदार प्रदर्शन किया। हालांकि टीम तीनों विभागों में कमजोर नजर आई, जहां मैच के शुरुआती ओवरों में भारत आगे था, तो वहीं आयरलैंड ने वापसी करते हुए मैच के बाकी समय अपना दबदबा बनाए रखा। करारी हार के बाद भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज सदागोपान रमेश ने टीम के प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की है और कहा कि भारतीय टीम इस दौरे को पिकनिक समझकर आई थी। पढ़ें पूरी खबर
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।