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'धर्मेंद्र प्रधान का केक बच्चों के खून से नहीं बन सकता': कॉकरोच वाले प्रोटेस्ट में उतरीं महुआ मोइत्रा

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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महुआ मोइत्रा ने जंतर-मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 'शिक्षा मंत्री का जन्मदिन का केक छात्रों के खून से नहीं पकाया जा सकता'। जानें क्या है पूरा विवाद और प्रदर्शन।

'धर्मेंद्र प्रधान का केक बच्चों के खून से नहीं बन सकता': कॉकरोच वाले प्रोटेस्ट में उतरीं महुआ मोइत्रा

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जवाबदेही की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अपना पूरा समर्थन दिया। इस दौरान महुआ ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनके जन्मदिन का केक हमारे बच्चों के खून से नहीं पकाया जा सकता।

'सत्ता के नशे में चूर हैं ये बेशरम लोग'

महुआ मोइत्रा ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "ये बेशरम लोग सत्ता के नशे में पूरी तरह चूर हैं। इन्हें अपने आस-पास जो हो रहा है, वह दिखाई ही नहीं दे रहा है।" शिक्षा मंत्री को निशाने पर लेते हुए उन्होंने छात्रों का हौसला बढ़ाया और कहा, "उन्हें खुद पर कोई ठप्पा मत लगाने दीजिए, आपकी एकमात्र पहचान 'हिंदुस्तानी' है। हार मत मानिए और अपने मकसद पर डटे रहिए। जय हिंद।"

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, देश में परीक्षा और शिक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं व पेपर लीक के मामलों को लेकर छात्र पिछले दो हफ्तों से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस विवाद और छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बीच 26 जून को शिक्षा मंत्री ने अपना जन्मदिन मनाया था। इसी को लेकर महुआ मोइत्रा ने तंज कसा है। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारी छात्रों को 'आतंकवादियों की बी टीम' करार दिया था, जिससे छात्रों का गुस्सा और भड़क गया।

'17 छात्रों के खून से सने हैं मंत्री के हाथ'

शिक्षा मंत्री के 'आतंकवादी' वाले बयान पर प्रदर्शनकारी दिपके ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिपके ने लिखा, "धर्मेंद्र प्रधान हमें आतंकवादी कहते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि 17 से ज्यादा छात्रों के खून से उनके खुद के हाथ सने हुए हैं।" उन्होंने आगे कहा, "महोदय, हम आतंकवादी नहीं हैं। निर्दोष छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार आप जैसे लोगों से हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है।"

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सियासी दलों और फिल्मी सितारों का भी मिला साथ

जंतर-मंतर पर चल रहे इस प्रदर्शन को राजनेताओं से लेकर फिल्म जगत के लोगों का भी भारी समर्थन मिल रहा है। प्रमुख विपक्षी दलों के अलावा आम आदमी पार्टी (AAP) के अरविंद केजरीवाल और शिवसेना (UBT) के उद्धव ठाकरे ने इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया है।

इससे पहले 1 जुलाई को टीएमसी नेता सागरिका घोष भी प्रदर्शन में शामिल हुई थीं। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि यह 'अहंकारी और विफल मोदी सरकार' अब भी लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है और अपनी पूरी सार्वजनिक वैधता खो चुकी है।

बॉलीवुड अभिनेता प्रकाश राज और अतुल कुलकर्णी ने भी छात्रों के इस प्रदर्शन का समर्थन किया है। अतुल कुलकर्णी ने युवा प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाते हुए अपने संदेश में लिखा, "आप ईमानदारी और करुणा के साथ इस देश को नया आकार दें। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।"

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सोनम वांगचुक का आमरण अनशन जारी

सोनम वांगचुक ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जातीं और कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक वह अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। हालांकि, महुआ मोइत्रा की इन तीखी टिप्पणियों या इस प्रदर्शन को लेकर अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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