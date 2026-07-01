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बंगाल में महुआ मोइत्रा के ऑफिस पर अंडों से हमला, अंदर थीं TMC सांसद; देखें VIDEO

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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TMC सांसद महुआ मोइत्रा के ऑफिस पर बुधवार को भीड़ ने हमला कर दिया। टीएमसी सांसद उस समय अंदर ही थीं। लोगों ने उनके दफ्तर पर बाहर से ही अंडे फेंके और काले झंडे दिखाए।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की करारी हार के बाद ममता बनर्जी गुट के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हार के बाद कई नेताओं पर अंडों से हमला किया जा रहा है, जिसकी शिकायत कोर्ट तक पहुंची है। अब बुधवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बंगाल वाले ऑफिस पर अंडों से हमला किया गया है। जिस समय महुआ के दफ्तर पर हमला हुआ, वह अंदर ही थीं। उन्होंने भाजपा पर इस हमले को करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले एक घंटे से भीड़ यहां इकट्ठी है और अंडों और सब्जियों से लगातार हमले कर रही है, लेकिन पुलिस और सीआरपीएफ बस देख रही है।

मोइत्रा ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। इसमें उनके दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी दिख रही थी। उनके हाथों में अंडे, सब्जियां और काले झंडे हैं। भीड़ लगातार महुआ के ऑफिस पर हमला कर रही है। वीडियो में मोइत्रा ने कहा, ''देखिए क्या हो रहा है। पुलिस देख रही है। यह भाजपा की भीड़ है जो यहां इकट्ठी है। मैंने डीजीपी को फोन किया, पुलिस बस देख रही है। सीआरपीएफ भी बस देख रही। सभी लोग देखिए। मैं यहां की सांसद हूं और दफ्तर में हूं।'' सामने आए वीडियो में बड़ी संख्या में लोग बाहर देखे जा सकते हैं। वहीं, पुलिस के जवान भी खड़े हुए हैं।

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कुणाल घोष पर भी फेंका गया था अंडा

बता दें इससे पहले टीएमसी विधायक कुणाल घोष पर 16 जून को अंडे से हमला किया गया था। वह मीडिया से बात कर रहे थे, इसी दौरान वहां एक युवक ने उनके सिर पर अंडा फेंक दिया था। हालांकि, उन्होंने इस हमले के पीछे भाजपा का हाथ बताया था। इसके अलावा, उदयन गुहा, सुजॉय हाजरा, बप्पदित्य दासगुप्ता जैसे नेताओं के खिलाफ भी अंडों से हमला किया जा चुका है। टीएमसी इन हमलों के पीछे भाजपा पर आरोप लगाती रही है, जबकि बीजेपी ने जवाब दिया है कि स्थानीय लोगों का यह गुस्सा है।

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सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी को बनाया गया निशाना

बंगाल हार के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने सोनारपुर पहुंचे ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को भी गुस्से का शिकार होना पड़ा था। पीड़ितों से मिलने के दौरान अभिषेक पर भीड़ ने अंडों, पत्थरों और चप्पलों से हमला कर दिया। उन्होंने जान से मारने का आरोप लगाया था। अभिषेक ने किसी तरह पुलिस का हेलमेट पहनकर अपनी जान बचाई थी। वहीं, मदन मित्रा, सौमित्र बनर्जी जैसे नेताओं पर भी अंडे फेंके जा चुके हैं।

अंडे को मिड डे मील से हटाने पर भी भड़की थीं

हाल ही में राज्य के मिड डे मील से अंडे को शामिल न किए जाने पर भी महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि बंगाल में बच्चे सोया खाना ज्यादा पसंद नहीं करते। राजमा पर कहा कि भारत की तुलना में यह यहां ज्यादा प्रचलित नहीं है। कोलकाता नगर निगम के स्कूलों में मिड डे मील उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी इस्कॉन को दी गई है। इसमें अंडा शामिल नहीं होगा, जिस पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। खाने में बच्चों को पनीर, सोया, राजमा, दाल और दूध जैसे वेज ऑप्शन दिए जाएंगे। मोइत्रा ने इस पर शुभेंदु सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंडा ए क्लास का प्रोटीन है। सोया भी एकमात्र नॉन एनिमल प्रोटीन है। लेकिन यह बच्चों को पसंद नहीं। जब हम स्कूल में बच्चों को सोया खिलाते थे तो उन्हें पसंद नहीं आता था। यह यह सांस्कृतिक वजह से वेज फूड को बढ़ावा देना नहीं है तो फिर क्या है। किस वजह से यह किया जा रहा।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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